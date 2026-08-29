Pachuca vs Chivas HOY: horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 de Liga MX

El Pachuca vs Chivas es uno de los partidos que más llaman la atención de la Jornada 6 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado visita la Bella Airosa con la intención de mantener su buen paso, mientras que los Tuzos tienen la tarea de empezar a sumar en casa.

El encuentro se disputa este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la información publicada para este encuentro.

¿Dónde ver Pachuca vs Chivas EN VIVO?

Si quieres seguir el partido desde casa, hay que poner atención a la transmisión, porque este encuentro no tendrá como principal opción la televisión abierta en México.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Hidalgo

Jornada: 6 del Apertura 2026

Transmisión: FOX One y opciones de streaming según región

Para quienes estén fuera de México, las opciones pueden cambiar de acuerdo con el país, por lo que conviene revisar la programación local antes de que arranque el partido.

Chivas llega con la confianza arriba

El Guadalajara aterriza en Pachuca con mejores sensaciones. El equipo rojiblanco suma 10 puntos y ocupa la cuarta posición de la clasificación, mientras que los Tuzos aparecen con apenas cuatro unidades en el sitio 14.

Además, Chivas viene de protagonizar una de las goleadas de la jornada anterior al imponerse 5-2 a Tijuana. El resultado no solamente significó tres puntos, también ayudó a recuperar confianza después de un inicio que había dejado algunas dudas.

El Rebaño, además, todavía no pierde como visitante en este Apertura 2026. En sus salidas consiguió un empate frente a Puebla y una victoria contra Santos Laguna, así que jugar lejos de Guadalajara no parece estarle quitando el sueño.

Pachuca busca despertar en casa

La situación de los Tuzos es bastante distinta. Pachuca suma cuatro puntos después de cinco jornadas y todavía tiene una cuenta pendiente particularmente incómoda: ganar en el Estadio Hidalgo.

El conjunto hidalguense perdió sus dos partidos anteriores como local, ante Querétaro y Puebla, por lo que recibir a un Chivas embalado representa una prueba importante para el equipo.

Y hay otro dato que seguramente no le hace demasiada gracia a la afición tuza. Chivas lleva cuatro partidos consecutivos sin perder ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, mientras que los locales no han conseguido marcar en sus últimos tres enfrentamientos ligueros ante el Guadalajara en ese escenario.

La última victoria de Pachuca como local frente al Rebaño ocurrió en el Clausura 2022, cuando se impuso 2-1.