El circuito del Mundial de póker desembarca en México: fechas y torneos del WSOP Circuit CDMX

WSOP Circuit CDMX

El circuito de póker más famoso del mundo llega a México. Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026, el Barceló México Santa Fe Hotel recibirá una parada oficial del WSOP Circuit, con doce días de competencia y alternativas para distintos presupuestos.

El festival forma parte de la World Series of Poker, conocida popularmente como el Mundial de póker. Su competencia principal se celebra cada año en Las Vegas, mientras que el WSOP Circuit lleva torneos oficiales de la marca a diferentes ciudades del mundo.

Los ganadores de cada torneo reciben un anillo oficial. Este reconocimiento es una de las principales diferencias con la serie de Las Vegas, donde los campeones obtienen los famosos brazaletes de la World Series of Poker.

La llegada del WSOP Circuit a México permitirá que los aficionados locales vivan de cerca una competencia internacional sin necesidad de viajar a Estados Unidos. El programa contempla opciones tanto para jugadores experimentados como para quienes participan de manera recreativa.

Doce torneos y opciones para diferentes presupuestos

El programa comenzará con The Opener Mystery Bounty, cuya entrada tendrá un costo de USD 500. Después se disputarán el Mini Main Event y diferentes competencias de Texas Hold’em, la modalidad de póker más popular, y Pot Limit Omaha.

También habrá torneos en los que los participantes reciben premios por eliminar rivales, competencias rápidas y un evento exclusivo para mujeres. En total se entregarán doce anillos oficiales durante el festival.

Quienes quieran revisar las fechas y elegir una competencia acorde con su presupuesto pueden consultar la ficha del evento . Allí se encuentran reunidos los horarios, precios de entrada y condiciones de participación de cada torneo.

Los costos comenzarán en USD 200 para algunas de las competencias más rápidas. Otras opciones tendrán entradas de USD 300, USD 400 y USD 500, por lo que no será necesario pagar miles de dólares para vivir la experiencia del circuito.

Uno de los encuentros destacados será el High Roller, con una entrada de USD 3.000. También se jugará una competencia de Pot Limit Omaha de USD 800 y un torneo Mystery Bounty de USD 1.000.

¿Cuánto cuesta jugar el evento principal?

El centro de la programación será el evento principal de USD 1.700. Este torneo tendrá diferentes jornadas iniciales entre el 5 y el 8 de septiembre, por lo que los participantes contarán con varias oportunidades para intentar avanzar.

Quienes superen la primera etapa regresarán el miércoles 9 de septiembre. La competencia continuará durante los días siguientes y el campeón será definido el viernes 11.

El ganador recibirá el premio económico correspondiente y uno de los anillos oficiales del WSOP Circuit.

Para quienes quieran participar sin pagar directamente la entrada de USD 1.700, habrá torneos clasificatorios de USD 210. Los ganadores de estas competencias conseguirán un asiento para el evento principal.

También se organizarán clasificatorios para el High Roller por USD 360 y para otro de los torneos destacados desde USD 120.

Estas alternativas acercan la experiencia a jugadores recreacionales que desean probarse en una competencia internacional sin comenzar por las entradas más costosas.

El póker mexicano, ante los ojos del mundo

Durante doce días, Ciudad de México se convertirá en uno de los puntos de atención del póker internacional. La llegada del circuito permitirá que jugadores recreacionales compartan mesas y vivan el ambiente de una competencia reconocida en todo el mundo.

Para algunos será la oportunidad de perseguir un anillo oficial. Para otros, la posibilidad de participar por primera vez en un gran festival sin tener que viajar a Las Vegas.

Pero también habrá algo más en juego. Una buena respuesta del público podría consolidar a México como sede de futuras ediciones y atraer nuevos torneos internacionales.

Las cartas decidirán quiénes serán los campeones. El verdadero premio para la escena local será demostrar que el póker mexicano está preparado para sentarse en la mesa grande.

La Crónica de Hoy 2026