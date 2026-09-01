Avengers: Endgame Encore Boletos para Avengers: Endgame Encore; Cinépolis y Cinemex ya tienen disponible la preventa para el reestreno de Marvel (X: @Cinepolis)

Una de las producciones más exitosas de Marvel Studios regresa este año a las salas de cine en México.

A siete años de su lanzamiento original en 2019, la cinta vuelve a la pantalla grande con una versión especial que incluye material nunca antes visto.

Bajo el título de Avengers: Endgame Encore, este reestreno llegará a los complejos de Cinépolis y Cinemex.

¿Ya está disponible la preventa de boletos?

La respuesta es sí. La preventa ya se encuentra disponible para este reestreno a través de las aplicaciones móviles y plataformas digitales de Cinemex y Cinépolis.

Cabe resaltar que los horarios, formatos y complejos participantes variarán en función de cada ciudad.

¿Cuándo se reestrena “Avengers: Endgame Encore”?

La película llegará a las salas de cine en México el próximo 24 de septiembre de 2026.

Cabe señalar que exhibir la cinta en esta fecha permitirá al público local disfrutar del reestreno un día antes de su lanzamiento a nivel internacional.

Formatos disponibles para ver la película

Los fanaticos podrán elegir entre dos formatos de exhibición para presenciar el reestreno: IMAX e Infinity Vision. Este último corresponde a una certificación desarrollada por Disney para salas de formato grande, la cual exige a los complejos cumplir con estándares específicos de pantalla, proyección y audio para brindar una experiencia de alta calidad.

¿Por qué regresa “Avengers: Endgame Encore” a los cines?

De acuerdo con declaraciones del director Joe Russo, el propósito principal de este relanzamiento es conectar directamente los acontecimientos de Endgame con la trama de Avengers: Doomsday, producción que tiene programado su estreno en salas para el mes de diciembre de este año.