Intento de hackeo en diversas cuentas de periodistas en la plataforma Periodistas mexicanos denuncian intentos de hackeo en X: ¿Qué pasó y qué se sabe del caso? (X: @hdemauleon / Pexels)

Diversos periodistas mexicanos informaron a través de redes sociales sobre el intento de ingreso no autorizado a sus perfiles de X.

La alerta de estos usuarios cobró fuerza la mañana de este martes 1 de septiembre, luego de que reportaran haber recibido notificaciones simultáneas de la plataforma solicitando el restablecimiento de sus contraseñas.

Héctor de Mauleón denuncia vulneración tras publicación reciente en X

Uno de los primeros en alertar sobre la situación fue el periodista y columnista Héctor de Mauleón, quien exhibió las capturas de pantalla de los avisos enviados por X a partir de las 07:00 horas.

Con la novedad de que están tratando de ingresar a mi cuenta.

👇 pic.twitter.com/bT85I8lp25 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) September 1, 2026

La alerta contra su perfil ocurrió un día después de la publicación de un artículo en el que detalló una reunión privada celebrada el pasado 24 de agosto en un restaurante de la colonia Condesa.

En dicho artículo, el periodista dio cuenta de la presencia de Andrés y Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

En el mismo escrito, De Mauleón abordó el contexto tras la detención de Fausto Corrales Rodríguez, asistente personal de Héctor Melesio Cuén, los movimientos políticos en torno a la gubernatura de Sinaloa con Rubén Rocha Moya y las indagatorias vinculadas al excontralmirante Fernando Farías Laguna sobre tráfico de hidrocarburos.

Periodistas que recibieron la alerta en la plataforma

El caso de De Mauleón no fue el único. A lo largo de la mañana, otros comunicadores y líderes de opinión señalaron incidentes similares de seguridad en sus accesos, entre ellos Chumel Torres, Jorge García Orozco, Leticia Robles de la Rosa, Luis Chaparro y Eliud Tapia, quienes dieron a conocer la anomalía de las alertas del intento de cambiar sus contraseñas en los perfiles de sus cuentas.

Pues yo también.



Por primera vez intentan entrar a mi cuenta de Equis. https://t.co/DtoB5w204x pic.twitter.com/J4jkzbz43O — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 1, 2026

La coincidencia de estas notificaciones encendió las alarmas dentro del gremio periodístico, especialmente entre quienes cubren temas de política nacional, narcotráfico y seguridad pública.

Hasta el momento, la plataforma X no ha emitido un comunicado oficial para aclarar si se trató de una falla interna de la red social.