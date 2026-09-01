Calendario septiembre 2026: ¿Cuáles son los puentes, días festivos y feriados oficiales?

Calendario Septiembre Las efemérides nacionales abundan en este mes de septiembre, que también marca un nuevo cambio de estación. Foto: Unsplash

Inicia el mes de septiembre y con eso el último tercio de este 2026, lo que trae algunas de las festividades favoritas de muchas y muchos en nuestro país. Este “mes patrio” trae consigo múltiples celebraciones históricas así como el regreso de los puentes obligatorios para estudiantes y personas trabajadoras.

Calendario septiembre 2026: ¿Qué días son feriados oficiales en México?

Después de cuatro meses sin días de asueto obligatorios, tendremos un nuevo día de descanso extra en las próximas semanas. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el martes 16 de septiembre quedará marcado como día no laborable tanto para personas trabajadoras como estudiantes de todos los niveles educativos, esto como parte de la conmemoración oficial del inicio de la lucha de independencia de nuestro país en 1810.

¿Qué días festivos hay en México en septiembre?

El “mes patrio” de nuestro país tiene múltiples efemérides, celebraciones y conmemoraciones de carácter nacional que le han ganado este mote. Empezando con este primer día, donde se da el informe presidencial y fecha que alguna vez fue día de asueto obligatorio. Los colores de la bandera, los platillos típicos de las diferentes regiones, la música típica y las reuniones son parte habitual de estos días.

Día del Informe Presidencial - 1 de septiembre

Día Internacional de la Mujer Indígena - 5 de septiembre

Día Internacional del Periodista - 8 de septiembre

Día de los Niños Héroes - 13 de septiembre

Conmemoración del Grito de Independencia - 15 de septiembre

Simulacro Nacional y conmemoración de las víctimas de sismos - 19 de septiembre

Día Internacional de la Paz - 21 de septiembre

Aniversario de la fundación de la UNAM - 22 de septiembre

Equinoccio de Otoño - 23 de septiembre

Día Nacional del maíz - 29 de septiembre

Otras efemérides del mes de septiembre:

Nacimiento de Freddie Mercury - 5 de septiembre

Aniversario luctuoso de la Madre Teresa de Calcuta - 5 de septiembre

Día Internacional de la Alfabetización - 8 de septiembre

Nacimiento de Jesse Owens - 12 de septiembre

Inauguración del Reloj Monumental de Pachuca - 15 de septiembre

Impresión de la primera Biblio de Gutenberg - 30 de septiembre

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