¿Cuándo son los Premios Juventud 2026? Fecha, horario y artistas que se presentarán

Ángela Aguilar La cantante mexicana estará en los Premios Juventud 2026 (FB Ángela Aguilar)

La edición 2026 de los Premios Juventud por primera vez se realizará en Europa. Con una cartelera que reúne a artistas consolidados y nuevos nombres de la música latina, la gala se llevará a cabo en España. A continuación, te decimos la fecha exacta y a qué hora inicia.

¿Cuándo son los Premios Juventud 2026 y a qué hora inicia el evento?

Los Premios Juventud 2026 se realizarán el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Para el público en México, la transmisión comenzará a las 17:00.

Dónde ver gratis los Premios Juventud 2026 en México

Quienes quieran seguir los Premios Juventud 2026 en vivo y gratis podrán hacerlo mediante Canal 5, que tendrá la transmisión a partir de las 5:00 de la tarde.

La ceremonia también estará disponible mediante ViX.

La cobertura comenzará antes del espectáculo principal con Premios Juventud Backstage Livestream, espacio digital dedicado a mostrar lo que ocurre detrás del escenario, además de ofrecer reacciones y momentos previos a la ceremonia.

Qué artistas se presentarán en los Premios Juventud 2026

Entre los nombres anunciados para subir al escenario se encuentran Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo, Ana Mena, Marc Anthony, Morat, Manuel Carrasco, Wisin, Yandel, Quevedo y Natanael Cano.

El cartel también contempla a Greeicy, Elvis Crespo, Farruko, Eladio Carrión, Mau y Ricky, Juan Magán, Elena Rose, Kenia Os, Kapo, Xavi, Aria Vega, Alleh, Silvestre Dangond y La Oreja de Van Gogh.

La programación se completa con Jey One, Kiko El Crazy, Fariana, Arlene MC, Alofoke Music y Santos Bravos, en una combinación de intérpretes y propuestas de distintas generaciones.

Quiénes conducirán los Premios Juventud 2026

La conducción estará en manos de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez.

Carín León encabeza las nominaciones de los Premios Juventud 2026

En el apartado de nominaciones, Carín León llega como el artista con mayor número de menciones, con nueve candidaturas. Detrás aparecen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, cada uno con siete nominaciones.