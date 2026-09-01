Metro CDMX festeja su aniversario con conciertos gratis: fechas, horarios y bandas Por su 57 aniversario, el Metro de la CDMX ofrecerá conciertos gratis; conoce qué artistas se presentarán y en dónde (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Desde Aarón y Su Grupo Ilusión hasta Los Askis, estos son todos los artistas que ofrecerán conciertos gratuitos por el aniversario del Metro de la CDMX.

En septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México celebrará sus más de 50 años de servicio con 4 días de conciertos gratuitos; conoce qué artistas se unirán al festejo.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos del Metro de la CDMX?

Aunque el Metro de la CDMX no ha confirmado cuáles son los artistas que se presentarán en los conciertos por su 57 aniversario, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) confirmó que las presentaciones se llevarán a cabo el próximo miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de septiembre en la Glorieta de los Insurgentes.

Cartelera de conciertos gratis por el aniversario del Metro CDMX

Del mismo modo, algunos artistas han comenzado a confirmar su participación en los conciertos por el aniversario del Metro de la CDMX.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Aarón y Su Grupo Ilusión

Los Askis

La Royal Club

Luca Orozco

Interpuesto

Juan Manuel Torreblanca

Barbie Williams

Internacional Orquesta La Típica

Jamaica Sonora

¿A qué hora serán los conciertos gratuitos por el aniversario del Metro CDMX?

Debido a que aún no existe una confirmación oficial por parte del Metro de la CDMX de los artistas y el horario en que se presentarán, no existe una hora oficial en la que comenzarán los conciertos.

Sin embargo, los artistas que han confirmado su participación indican que la mayoría de los conciertos iniciarán temprano.