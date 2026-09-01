¿Qué dice Izzi sobre la falla en sus servicios hoy? Principales errores que reportan usuarios

Izzi falla La empresa de telefonía, tv e internet presenta errores en todas sus plataformas

Usuarios de Izzi reportan problemas para utilizar distintos servicios contratados con la empresa este martes 1 de septiembre. Las fallas alcanzan la conexión a internet, la telefonía y los contenidos de televisión y streaming.

Los reportes comenzaron a multiplicarse alrededor de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y el registró quedó marcado en la página downdetector.

¿Se cayó Izzi hoy?

El principal problema que enfrentan los usuarios está relacionado con la conexión a internet. De acuerdo con los reportes, el servicio funciona de manera intermitente y únicamente permite ingresar a algunos sitios web, mientras que en otros aparece un mensaje relacionado con un error de conexión.

La afectación también alcanza a la telefonía. Los clientes señalan que no cuentan con línea y que tampoco pueden recibir llamadas.

En el caso de la televisión, los usuarios encuentran una pantalla azul sin el clásico panel de canales. Si bien los reportes no son masivos, si son varias colonias afectadas en CDMX y algunos estados.

¿Qué dice Izzi sobre la falla de hoy?

Hasta el momento, Izzi no ha explicado públicamente qué está provocando la interrupción de sus servicios en México.

Los reclamos apuntan a que no existe respuesta a través de WhatsApp ni mediante las redes sociales de la empresa.

Qué hacer mientras continúa la falla de Izzi

Mientras la compañía restablece sus servicios, una alternativa para quienes necesitan continuar trabajando desde una computadora es utilizar los datos móviles del teléfono mediante la función para compartir internet. La posibilidad de hacerlo dependerá del plan contratado y puede representar un consumo adicional.

Para las llamadas, los usuarios pueden recurrir temporalmente a la red móvil de su teléfono.

En cuanto a la televisión, quienes cuenten con una antena y tengan su pantalla configurada para recibir señal abierta pueden cambiar temporalmente a esa alternativa mientras persistan los problemas con el servicio de Izzi.