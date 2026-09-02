¿Qué nuevas escenas del libro ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ fueron incluidas en el tráiler de HBO Max?

Serie remake de Harry Potter HBO Max lanza nuevo tráiler de la primera temporada de Harry Potter.

A tan sólo un día de la festiva celebración ‘Back to Hogwarts’ en la que miles de fans alrededor del mundo conmemoran el 1º de septiembre por tratarse de la fecha que el expreso mágico emprende su rumbo a la escuela de magia y hechicería más famosa de la literatura, HBO Max lanzó el tráiler completo de Harry Potter, la serie remake del emblemático mago que dominó las librerías en los últimos años de los noventa y las carteleras durante la primera década del nuevo siglo.

Uno de los propósitos centrales de esta nueva producción en formato streaming, es lograr adaptar con mayor fidelidad la obra literaria de J.K. Rowling, ya que la mayor cantidad de elementos fundamentales en la historia no lograron alcanzar un sitio en la pantalla grande cuando las adaptaciones cinematográficas se desarrollaron.

Sin embargo, el avance de este martes 2 de septiembre muestra los primeros pasos a una adaptación más completa, ¡y aquí te contamos todos los detalles fieles a la novela que podrías haberte perdido!

Tráiler completo de Harry Potter: escenas, datos y los ‘easter egg’ del libro original

El internet ha estallado por el entusiasmo de seguidores y seguidoras de Harry Potter tras el lanzamiento del tráiler completo de la serie remake que HBO Max desarrolla para presentar una nueva visión de la mágica historia de Rowling, destacando la emoción del público aficionado a las novelas, ya que lograron encontrar diversos detalles que aseguran que la serie cumplirá su objetivo de ser más fiel a los libros de lo que fueron las películas.

Hogwarts en la serie remake de Harry Potter Logos de las casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. (HBO Max)

Con un vistazo más extenso al castillo de Hogwarts, los y las fans no tardaron en señalar todos los detalles que resaltaron en el tráiler por su apego a los libros, tales como:

La habilidad nata de Neville Longbottom en la Herbología, interés desarrollado desde su primer año.

en la Herbología, interés desarrollado desde su primer año. Los emblemáticos relojes de arena gigantes en el Gran Comedor, los cuales muestran el puntaje de cada casa al llenarse con gemas de su respectivo color.

en el Gran Comedor, los cuales muestran el al llenarse con gemas de su respectivo color. En la oficina de Minerva McGonagall se puede percibir una escoba ubicada detrás de ella como si fuera un recuerdo importante; este detalle tiene que ver con su pasado como una habilidosa jugadora de Quidditch .

se puede percibir una ubicada detrás de ella como si fuera un recuerdo importante; este detalle tiene que ver con su pasado como una habilidosa . A diferencia de la adaptación cinematográfica, el avance de la serie ha revelado que Neville será incluido en el encuentro con Fluffy, el pero de tres cabezas que Harry, Ron y Hermione encuentran al huir de Argus Filch.

Harry Potter y la Piedra Filosofal Escenas y detalles del tráiler que muestran la fidelidad de la serie Harry Potter con el libro.

No obstante, la escena que más destacó para los fanáticos y fanáticas de la saga literaria, es la nariz ensangrentada de Ron Weasley, ya que este suceso específico tiene que ver con la pelea a puños que tendrá con Draco Malfoy, enemigo escolar de Harry Potter, después de que el chico hiciera un comentario despectivo del mago protagonista.

También, incluido en los detalles pequeños que el tráiler completo de Harry Potter de HBO Max mostró este miércoles, está la chaqueta de los Chudley Cannons, el equipo de Quidditch preferido de Ron.

Entre otras de las escenas que los y las fans resaltaron del avance, se encuentra la de una pareja que corre sobre un puente mientras lo encienden con chispas mágicas, como si estuvieran jugando entre ellos. De acuerdo con especulaciones en redes sociales, se trata de James Potter y Lily Evans, los padres de Harry.

Detalles de la serie remake de Harry Potter para HBO Max: fecha de estreno y elenco

En el lanzamiento del primer teaser tráiler meses atrás, HBO Max confirmó que la serie se estrenará la Navidad de este 2026, ¡un regalo navideño perfecto para todo el público fanático en el mundo!

Interpretados por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) y Arabella Stanton (Hermione), el nuevo ‘Trío de Oro’ de Hogwarts enfrentará un misterioso complot dentro de la escuela en su primer año que les llevará a enfrascarse en una misión para proteger uno de los objetos mágicos ancestrales más populares de la historia, especialmente cuando comiencen a sospechar que el profesor de Pociones podría tener malas intenciones.

El elenco adulto principal está conformado por Nick Frost com oRubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall. Aunque han circuladon el fuerte rumor de la adición de Cillian Murphy para el papel de Voldemort, esta información no ha sido confirmada por los representantes del actor ni por la compañía.

Por otra parte, Kit Harington se unirá al cast de la segunda temporada como Gilderoy Lockhart, tomando la responsabilidad del personaje tras la salida de Nicholas Hoult del proyecto.