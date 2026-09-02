HBO lanza el tráiler completo de la serie remake de Harry Potter; conoce el elenco y fecha de estreno

Harry Potter HBO lanza el segundo avance de la serie de ‘Harry Potter’ (HBO)

Cada vez falta menos para el regreso del universo de Hogwarts a la pantalla chica. HBO reveló el segundo tráiler oficial de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter, presentando a los fanáticos un nuevo avance inspirado en la saga de novelas escrita por J.K. Rowling.

Segundo avance de la serie de Harry Potter de HBO

Esta nueva adaptación, que recibe el nombre de Harry Potter y la piedra filosofal, a cargo de HBO, busca profundizar en el universo de las siete novelas con mayor detalle del que permitieron las adaptaciones cinematográficas.

El estudio contempla que cada temporada esté dedicada por completo a la trama de cada uno de los siete libros.

¿Cuándo llegará a HBO la primera temporada de Harry Potter?

La primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará el próximo 25 de diciembre de 2026, esto es como un regalo navideño para los seguidores de la franquicia.

La serie estará disponible en el catálogo de HBO y la plataforma de streaming Max, y su primera temporada estará compuesta por un total de ocho episodios.

¿Quiénes forman parte del elenco de la nueva adaptación?

Con un elenco completamente renovado, serán los encargados de dar vida a los emblemáticos personajes del mundo mágico de Hogwarts:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Arabella Stanton como Hermione Granger

Alastair Stout como Ron Weasley

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severus Snape

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse como Argus Filch

Peter Serafinowicz como Peeves

Detrás de cámaras en la producción de Harry Potter

La serie cuenta con el trabajo de Francesca Gardiner como guionista principal y productora ejecutiva.

Por su parte, Mark Mylod funge como director y productor de múltiples episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

En el equipo de producción ejecutiva participa la propia J.K. Rowling junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, además de David Heyman de Heyday Films, quien encabezó la producción de la saga de películas originales.