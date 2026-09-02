Tianguis de Mamá Lucha Bodega Aurrerá: ofertas de frutas y verduras hasta este jueves 3 de septiembre

Tianguis de Mamá Lucha Bodega Aurrerá: ofertas de frutas y verduras para este jueves 3 de septiembre

Bodega Aurrerá tiene activa una nueva edición de su Tianguis de Mamá Lucha, una promoción semanal que concentra descuentos en productos frescos y que estará disponible este 3 de septiembre de 2026.

Durante el día señalado, los clientes pueden encontrar ofertas en frutas y verduras, tanto en las sucursales participantes como a través de la tienda en línea. La promoción se suma a otras campañas que los supermercados lanzan durante la semana para quienes buscan cuidar el gasto de la despensa.

¿Cuáles son las ofertas en carnes, pollos y pescados hay en el Tianguis de Mamá Lucha?

Entre los precios que aparecen para esta edición destacan productos básicos que suelen terminar rápidamente en el carrito del súper.

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pollo Entero a $36.00kg.

Alas Adobada a $98.00kg.

Pechuga sin Hueso a $170.00kg.

Pechuga Corte Americano a $88.00kg.

Milanesa de Pechugsa a $180.00kg.

Variedad de Empanizados Del Día a $48.00pq.

Carne de Res Molida Aurrerá a $56.00pq.

Carne de Res Molida 80/20 Marketside a $61.00pq.

Costilla para Asar a $158.00kg.

Pierna de Cerdo con Hueso a $57.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Costilla de Cerdo a $148.00kg.

Nuggets Chipipez a $100.00kg.

Filete Tilapia a $104.00kg.

Filete Basa Rojo a $75.00kg.

Estos precios forman parte de la selección promocional reportada para la jornada y pueden estar sujetos a disponibilidad y condiciones de cada tienda.

¿Qué frutas y verduras conviene comprar en el Tianguis de Mamá Lucha?

Plátano Chiapas a $15.00kg.

Arándano Nutripe a $20.00pq.

Nuggets de Pollo Del Día a $48.00pq.

Manzana Gala en Bolsa Marketside a $35.00kg.

Manzana Red Delicious en Bolsa a $35.00kg.

Uva Red Globo a $35.00kg.

Mango Paraíso a $25.00kg.

Uva Roja a $75.00pqg.

Uva Verde a $77.00kg.

Zanahoria Baby VegetaListos a $32.00.

Apio Marketside a $36.90pq.

Jitomate Saladet a $15.00 el kilo.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Pepino a $20.00 el kilo.

Mango Paraíso a $25.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $35.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Pink Lady en bolsa a $56.00 el kilo.

Melón Chino a $32.00 el kilo.

Sandía a $12.00 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Cebolla blanca a $44.00 la malla.

Cebolla blanca a $42.00 el kilo.

Tomate verde a $39.00 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Papa blanca a $38.00 la malla.

Jícama a $30.00 el kilo.

Camote a $89.00 el kilo.

Limón agrio a $30.00 el kilo.

Limón agrio a $27.00 la malla.

Limón sin semilla a $24.00 el kilo.

Naranja a $42.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Pink Lady a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo.

Kiwi a $74.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Pera Bosc a $44.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Piña Miel a $25.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $12.90 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $13.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $38.90 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Coliflor a $62.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Apio a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Acelga a $12.90 e manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $11.00 el manojo.

Uva Red Globo a $35.00 el kilo.

Uva verde a $77.00 el kilo.

Uva roja a $75.00 el kilo.

Ejote a $64.00 el kilo.

Elote blanco a $13.90 la pieza.

Ojo con las tiendas Express

Hay un detalle importante: antes de lanzarse con la lista del súper a cualquier sucursal, debes tener en mente que las promociones del Tianguis de Mamá Lucha no están disponibles en las tiendas Bodega Aurrerá Express, por lo que conviene verificar la sucursal antes de hacer el viaje. En ediciones anteriores, la cadena ha manejado la promoción tanto en tiendas físicas participantes como en su plataforma digital.

Además, como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden variar de acuerdo con la disponibilidad del producto y las condiciones de venta.