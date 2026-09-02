¿Habrá palomera? Oasis llega al cine en México: fecha de estreno, preventa de boletos y todo sobre el documental de su regreso

¿Habrá palomera? Oasis llega al cine en México: fecha de estreno, preventa boletos y todo sobre el documental de su regreso

La historia detrás del regreso de Oasis está a punto de llegar al cine. Después de años de separación y de una reunión que durante mucho tiempo parecía poco probable, los hermanos Liam y Noel Gallagher volverán a compartir protagonismo, ahora en la pantalla grande con el documental Don’t Look Back in Anger.

La producción fue filmada durante el proceso que llevó el Oasis Live ’25, desde los preparativos y ensayos hasta los conciertos de la gira de reunión. Y lo mejor de todo esto es que el documental sí tendrá funciones en México.

La película llegará a las salas el 10 de septiembre de 2026, con funciones en Cinépolis y Cinemex. Así que si ya estabas pensando en volver a escuchar el setlist de tu adolescencia, en La Crónica de Hoy te diremos cuándo sale la preventa para que apartes tus boletos.

¿Cuándo empieza la preventa del documental de Oasis en cines?

La preventa de boletos para el documental de Oasis en Cinemex comenzará el 3 de septiembre. La cadena confirmó la fecha después de que originalmente se había contemplado iniciar la venta desde agosto, algo que finalmente no ocurrió.

En el caso de Cinépolis, hasta ahora no se había informado una fecha específica para el comienzo de la preventa. Por ello, quienes quieran asegurar sus entradas deberán mantenerse pendientes de los canales oficiales de la cadena.

Los precios de los boletos tampoco habían sido anunciados al momento de darse a conocer la información, por lo que habrá que esperar a que las cadenas habiliten sus respectivas ventas.

Slide away and give it all you've got 🎵

La Preventa Cinemex para #Oasis: Don't Look Back in Anger inicia mañana 3 de septiembre. pic.twitter.com/Moyo9LkVlq — Cinemex (@Cinemex) September 2, 2026

¿De qué trata Don’t Look Back in Anger?

Más que una recopilación de conciertos, el documental busca contar la historia de cómo Oasis volvió a reunirse después de 15 años.

La producción muestra parte del camino recorrido por la banda antes y durante su gira de regreso, incluyendo juntas, ensayos y las presentaciones que marcaron una nueva etapa para el grupo británico.

El propio tráiler deja claro que reunir nuevamente a los Gallagher no fue precisamente una tarea sencilla. Noel incluso aparece hablando sobre lo difícil que le resultaba imaginarse nuevamente sobre un escenario junto a Liam.

Ese contexto es precisamente uno de los atractivos de la cinta: conocer qué ocurrió detrás de uno de los regresos más esperados de la música británica.

¿Cuándo se estrena en México el documental de Oasis?

El documental de Oasis se estrenará el 10 de septiembre de 2026 en salas de cine mexicanas. La producción también tendrá exhibiciones en formato IMAX en distintos mercados.

Después de su recorrido por las salas, Don’t Look Back in Anger llegará posteriormente a Disney+, aunque la fecha exacta de estreno en la plataforma todavía no había sido anunciada.

Por ahora, los datos que debes tener en mente son: