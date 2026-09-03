Colección de otoño 2026 de Snoopy en Starbucks: artículos, precios y cuándo llegarán a México

Tras el rotundo éxito en su colaboración de 2025, Starbucks y Peanuts nuevamente anunciaron su colaboración para presentar una colección global de edición limitada con motivo de la temporada de otoño de 2026.
En esta ocasión, la línea rinde homenaje al 60 aniversario del clásico animado It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, incorporando a los personajes animados como Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Linus y Lucy.
¿Cuándo llegará la nueva colección de Peanuts y Starbucks a México
Con el anuncio de la colaboración de Peanuts y Starbucks, los productos están programados para el próximo 15 de septiembre de 2026.
Este lanzamiento simultáneo contempla presencia en tiendas de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Medio Oriente, África y la región Asia-Pacífico.
¿Cuáles son los artículos coleccionables y precios de la línea Starbucks y Peanuts?
La colección de la temporada está integrada por diez productos que incluyen vasos, tazas de cerámica, accesorios y un peluche coleccionable de Snoopy:
- Vaso de vidrio con forma de Snoopy, incluye adorno de Woodstock en el popote, con un gorro color naranja y bufanda verde: Precio: $780 MXN.
- Vaso de acero inoxidable con ilustración de Lucy y Snoopy: Precio: $660 MXN.
- Tumbler ‘The Great Pumpkin’ con Snoopy y Woodstock: Precio: $660 MXN.
- Tumbler de acero inoxidable de Snoopy de 16 oz: Precio: $660 MXN.
- Vaso temático de 24 oz de Snoopy y ‘The Great Pumpkin’: Precio: $660 MXN.
- Taza de cerámica de 14 oz, cuenta con ilustraciones de los personajes de Peanuts. Precio: $580 MXN.
- Peluche de Snoopy barista: Precio: $680 MXN.
- Mini tote bag: Precio: $600 MXN.
- Dije decorativo para bolso de Snoopy y Woodstock: Precio: $340 MXN.
- Set de pines esmaltados de Peanuts: Precio: $290 MXN.
Bebidas de temporada inspiradas en los personajes de Peanuts
De manera exclusiva para Latinoamérica y el Caribe, el menú de Starbucks incorporará cuatro bebidas de edición especial basadas en la receta clásica Pumpkin Spice:
- Snoopy Frappuccino: Mezcla de crema de vainilla, pumpkin spice y trozos de galleta.
- Charlie Brown Frappuccino: Combinación de pumpkin spice con jarabe de mocha.
- Linus Frappuccino: Base de crema de vainilla con el toque especial de Pumpkin Spice.
- Lucy Frappuccino: Propuesta que integra matcha con pumpkin spice, terminada con espuma fría de calabaza y un toque de caramelo.