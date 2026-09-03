Elliot Page Elliot Page no ha recibido ofertas de trabajo tras ‘La Odisea’: el actor revela su situación laboral pese al éxito de la película (YouTube: On Film with Kevin McCarthy)

A pesar del éxito en taquilla de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, el actor Elliot Page reveló que actualmente no tiene ningún proyecto en marcha en la industria cinematográfica.

Un limbo laboral tras el estreno de ‘La Odisea’

Durante su participación en el podcast “On Film… With Kevin McCarthy", en el episodio transmitido este miércoles 2 de septiembre, el actor nominado dos veces al premio Oscar compartió que no ha recibido llamadas para interpretar nuevos papeles a dos meses del estreno del filme.

Ante el cuestionamiento del conductor, Kevin McCarthy, sobre sus próximos pasos y la expectativa de recibir múltiples propuestas tras su reciente actuación, Page aclaró la situación:

“No, Kevin, no las estoy recibiendo. Si alguien quiere llamarme...”, señaló el actor durante el episodio.

Ante la respuesta, McCarthy sugirió en tono de broma que Page debería figurar en las próximas producciones cinematográficas, a lo que el intérprete respondió con humor su origen canadiense como motivo de las trabas que recibe en Hollywood.

Posteriormente, hizo referencia a las dificultades para acceder a ciertos personajes en relación con su identidad de género.

El deseo de continuar en la actuación

Al ser cuestionado sobre si su pausa actoral obedece a un deseo personal de descansar o a la búsqueda de nuevos proyectos, Page enfatizó su intención de mantenerse activo en la industria:

“No, me encantaría trabajar, idealmente en algo bueno. Eso es lo que me gustaría hacer”, afirmó.

El actor compartió su experiencia la primera vez que trabajó con Christopher Nolan en la cinta Inception (2010), recordando que en aquel momento no se sentía cómodo consigo mismo.

Añadió que tras hacer pública su identidad trans en 2020, se encuentra en la etapa ideal para llevar a cabo su mejor trabajo en el cine, sieno el mismo.

Críticas por su papel como Sinon en ‘La Odisea’

La confirmación de Page dentro del elenco de La Odisea para interpretar a Sinon, primo de Odiseo (interpretado por Matt Damon), generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Entre las opiniones emitidas surgió la del comentarista Ben Shapiro, quien cuestionó la elección del elenco argumentando aspectos de complexión física y voz femenina respecto al personaje histórico de la trama.