¿En qué días se estrenará cada episodio de la serie de Harry Potter? Conoce el calendario completo de HBO Max

Estreno de la serie de Harry Potter El reparto estará encabezado por los actores y actriz infantilees Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger).

El lanzamiento del tráiler completo de la serie Harry Potter, proyecto remake inspirado en la saga literaria que J.K. Rowling creó a finales de los años noventa y que HBO Max produce para otorgar al público una adaptación que aumente su fidelidad a los libros, incrementó el entusiasmo que la franquicia ha alimentado en sus más fieles seguidores y seguidoras desde el anuncio de la producción para streaming.

Sin embargo, adecuándose al formato de estreno semanal que la plataforma adquirió en la gran mayoría de sus series durante los últimos años, la primera temporada de Harry Potter —que adaptará el libro La Piedra Filosofal— también liberará un episodio por semana, arrancando la Navidad de este 2026.

Calendario de estreno de Harry Potter en HBO Max: fechas en las que saldrá cada episodio de la serie

En la década de los noventa, cuando el viaje en tren de Joanne Rowling se atascó por un considerable periodo de tiempo, sin pluma ni libreta a la mano, sólo su imaginación sobre un niño mago que emprende la primera gran aventura de su vida, nadie imaginó el alcance que la simple idea tendría casi treinta años más tarde.

Hoy, Rowling ve los frutos de su creatividad y perseverancia para llevar la historia de Harry Potter a todo el mundo, cuyo éxito tanto en librerías como en la taquilla cinematográfica se ha extendido también al formato que lidera hoy en día la industria del entretenimiento: el streaming, como una estrategia para acercar a las nuevas generaciones a la historia del icónico mago de cicatriz y anteojos.

THE NEW HBO’s HARRY POTTER TRAILER IS HERE



Releasing this Christmas on HBO pic.twitter.com/OvCm0Lz4bL — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 2, 2026

Tras liberarse el avance completo de la primera temporada, Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuyas escenas ya han revelado el nivel de apego que la serie tendrá con las novelas, el público ha comenzado a contar los días para el estreno de la ansiada serie, cuyo primer episodio llegará el 25 de diciembre de 2026, ¡un regalo de Navidad!

Manteniendo la norma del estreno semanal que HBO Max emplea para la gran mayoría de sus series, el lanzamiento de cada uno de los ocho episodios se dará todos los viernes a partir del navideño día hasta su gran final de temporada, por lo que el calendario completo luce de la siguiente forma:

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026.

25 de diciembre de 2026. Episodio 2: 3 de enero de 2027.

3 de enero de 2027. Episodio 3: 10 de enero de 2027.

10 de enero de 2027. Episodio 4: 17 de enero de 2027.

17 de enero de 2027. Episodio 5: 24 de enero de 2027.

24 de enero de 2027. Episodio 6: 31 de enero de 2027.

31 de enero de 2027. Episodio 7: 7 de febrero de 2027.

7 de febrero de 2027. Episodio 8: El gran final llegará el 14 de febrero de 2027, día de San Valentín.

Hasta el momento, se desconoce el título que llevará cada uno de los ocho episodios, no obstante, se cree que podría tomar el nombre de los capítulos más populares del primer libro, además de mantener una duración aproximada de 50 a 60 minutos por episodio, según es la costumbre en las series de streaming de esta extensión.

Detalles de la serie remake de Harry Potter que HBO Max estrenará en Navidad del 2026

El reparto estará encabezado por los actores y actriz infantilees Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger), además de contar con la adición de Lox Pratt como Draco Malfoy, principal némesis del protagonista en el colegio de hechicería.

Por otra parte, el elenco adulto principal está conformado por Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer en el papel de la profesora Minerva McGonagall. A las estrellas adultas, se unirá Kit Harington como reemplazo de Nicholas Hoult, quien abandonó el proyecto a una semana de ser anunciado por HBO Max.

En la producción, Mara LePere-Schloop es la responsable del diseño visual de la escuela para la nueva serie, cuyo trabajo ha sido halagado en producciones como la serie de AMC, Entrevista con el vampiro, y la serie Pachinko. Mientras que Francesca Gardiner funge como showrunner y guionista de la serie, contando con la dirección de Mark Mylod en varios episodios de la primera temporada.