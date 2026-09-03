Crocs x Yu-Gi-Oh!: así son los 4 nuevos modelos que todo fan querrá tener

Si alguna vez pasaste horas viendo duelos de cartas y sabes perfectamente quién es Yami Yugi, y si es así, la nueva colaboración de Crocs y Yu-Gi-Oh! probablemente te va a emocionar. La marca de calzado decidió meterse de lleno al universo del anime y presentó una colección que convierte a algunos de sus personajes más famosos en protagonistas de cuatro nuevos modelos.

La colección está encabezada por Yami Yugi, Seto Kaiba, Dark Magician y Blue-Eyes White Dragon, cuatro de los nombres más representativos de la franquicia.

Y aquí viene lo interesante: Crocs no se limitó a ponerles un estampado encima a sus zapatos. La propuesta utiliza colores, formas y los famosos Jibbitz, esos accesorios que se colocan en los orificios del calzado, para llevar distintos elementos de Yu-Gi-Oh! al diseño.

¿Cómo son los Crocs de Yu-Gi-Oh!?

La colección tiene como base dos de las siluetas más conocidas de la marca: Classic Clog y Echo Clog.

El modelo inspirado en Yami Yugi utiliza tonos índigo y suma detalles relacionados con el personaje, además de referencias al Millennium Puzzle. Es probablemente uno de los diseños que más rápido hará que los fans identifiquen de qué colaboración se trata.

Por su parte, Dark Magician aparece en una versión Echo Clog de color morado, acompañada por Jibbitz tridimensionales inspirados en elementos característicos del personaje.

Seto Kaiba también tiene su propio Classic Clog, con referencias a sus cartas y, por supuesto, a su inseparable Blue-Eyes White Dragon.

El cuarto modelo está dedicado precisamente a Blue-Eyes White Dragon, uno de los monstruos más reconocibles de todo Yu-Gi-Oh!, y utiliza nuevamente la voluminosa silueta Echo Clog.

Los modelos de Kaiba y Blue-Eyes tendrán distribución exclusiva mediante Foot Locker, mientras que los otros diseños estarán disponibles a través de Crocs y distribuidores autorizados.

¿Cuándo salen los Crocs de Yu-Gi-Oh!?

El lanzamiento arrancará en Japón el 9 de septiembre de 2026, mientras que la expansión internacional comenzará un día después.

Para quienes están en México, hay un detalle importante: todavía no existe un precio oficial anunciado para el mercado mexicano, así que habrá que esperar a que se confirme su llegada y disponibilidad local.

En Estados Unidos, los Classic Clog de Yami Yugi y Seto Kaiba tendrán un precio de 69.99 dólares, mientras que los Echo Clog de Dark Magician y Blue-Eyes White Dragon costarán 89.99 dólares.

En Japón, los precios anunciados son de 11,550 y 14,850 yenes, dependiendo del modelo.

Y sí, también habrá una carta especial

Como si los zapatos no fueran suficiente tentación para los coleccionistas, la colaboración añade otro ingrediente bastante estratégico: una carta especial de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game.

En tiendas seleccionadas, algunas compras incluirán una carta limitada, convirtiendo la adquisición de los Crocs en algo más cercano a una pieza de colección.

La jugada tiene sentido. Crocs lleva tiempo explorando colaboraciones con franquicias de entretenimiento, desde Pokémon hasta Demon Slayer, y los Jibbitz permiten que la experiencia no termine cuando se compra el calzado.