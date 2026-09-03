Toei Animation desmiente la construcción de parque temático de Dragon Ball en Francia: “No hemos otorgado ninguna licencia”

Parque Dragon Ball Toei Animation declaró que no ha otorgado licencia para su construcción en Francia.

El anuncio de un gigantesco parque temático de Dragon Ball cerca de París generó entusiasmo entre los seguidores y seguidoras de la emblemática historia japonesa que marcó los inicios de la expansión del anime y manga en el mundo. Sin embargo, el estudio responsable aseguró que no ha otorgado ninguna licencia para la construcción en Francia, señalando que tampoco mantiene negociaciones relacionadas a dicho proyecto.

A través de un comunicado, Toei Animation declaró: “las imágenes y videos conceptuales del parque temático utilzados en estas noticias son los mismos que se utilizaron en el anuncio conjunto realizado por Qiddiya Investment Company”, empresa encargada de la construcción autorizada del parque temático desarrollado en Arabia Saudita.

¿Por qué se creyó que el parque temático de Dragon Ball estaría en Francia?

La confusión comenzó el 24 de agosto de 2026, cuando Francia y Arabia Saudita anunciaron una alianza para desarrollar un complejo de entretenimiento con una inversión estimada en 6 mil millones de euros. Esta colaboración contemplaba tres parques temáticos en la zona Cergy-Pontoise, al noroeste de París, y las primeras informaciones identificaron a uno de ellos con el universo de Dragon Ball Z.

Este anuncio también estuvo ligado a la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en tierras francesas, además de que se señaló el interés que comparte con Emmanuel Macron —presidente de Francia— por la franquicia japonesa. De esta manera, la supuesta noticia de la llegada de Dragon Ball en forma de parque temático a Francia parecía “completamente confirmada”.

«No hemos otorgado ninguna licencia»



Toei Animation se pronuncia ante las noticias sobre la construcción de un parque temático de Dragon Ball en París, Francia 🇫🇷



(ver imagen 2) pic.twitter.com/GoxiYkk5TE — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) September 3, 2026

Como apoyo a la especulación, circularon imágenes conceptuales y videos que mostraban algunas de las características más espectaculares asociadas al parque, lo que reforzó la percepción de que se trataba de un nuevo proyecto ya aprobado por los propietarios de la franquicia.

Ante la masiva expansión que recibió la noticia, Toei Animation realizó un comunicado para desmentir la construcción de dicho parque en Francia, aclarando que dichas imágenes correspondían en realidad a otro proyecto: un parque temático de Dragon Ball que se desarrolla en Arabia Saudita desde 2024.

“Nuestra empresa, Toei Animation Co., Ltd. y las demás empresas titulares de los derechos, no hemos obtenido ninguna licencia relacionada con dicho proyecto y no tenemos conocimiento de ningún hecho que respalde esa información”, declaró el estudio.

¿El parque temático de Dragon Ball es real? Este es el avance del verdadero proyecto en Arabia Saudita

Dragon Ball es una franquicia japonesa creada por Akira Toriyama, cuyo primera publicación fue en 1984 en la revista Weekly Shonen Jump antes de saltar al formato anime y, tras su distribución en cientos de países, consolidarse como una de las franquicias de Japón más populares de la historia, compartiendo sitio con Pokémon y One Piece.

Este alcance global será trasladado al parque oficial de Qiddiya City, Arabia Saudita, un enorme desarrollo de entretenimiento situado cerca de Riad y cuyo recinto estará inspirado en las siete esferas del dragón, contando con siete zonas temáticas que recorrerán diferentes estapas del universo de la franquicia, desde la serie original hasta Dragon Ball Super.

Por ahora, la fecha exacta de apertura del parque de Dragon Ball en Arabia Saudita no ha sido anunciada oficialmente, pese a que se inició su construcción en el año 2024.

No obstante, Toei Animation declaró que este proyecto en Qiddiya City continúa siendo el único parque en construcción que cuenta con su respaldo y la licencia de la propiedad intelectual.