Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva actualización de TikTok: novedades, cómo usarla y cuándo llega a México

TikTok quiere que dejemos de pensar en los comentarios como simples mensajes debajo de un video. La plataforma está convirtiendo este espacio en un espacio donde la interacción llegue a otro nivel.

Gracias a la nueva actualización de TikTok ahora será posible responder con voz, crear encuestas y compartir varias fotografías en un mismo comentario.

La actualización busca darle más protagonismo a donde realmente se mueve la conversación dentro de TikTok. De acuerdo con la compañía, diariamente se publican más de 1700 millones de comentarios en la plataforma, una cifra que ayuda a entender por qué es mucho más que una sección para leer reacciones.

TikTok permitirá publicar comentarios de voz de hasta 60 segundos

Una de las novedades más llamativas son los Comentarios de voz, que permitirán responder a los videos mediante un mensaje de audio.

La dinámica será bastante sencilla. Al escribir un comentario, aparecerá un ícono de micrófono que permitirá grabar un mensaje de hasta 60 segundos. Una vez publicado, cualquier persona podrá tocarlo para escucharlo.

La idea es llevar al apartado de comentarios una de las características que más identifica a TikTok: el sonido.

Así, en lugar de escribir una reacción ante un meme, cantar una parte de una canción o explicar qué ocurrió en un video, los usuarios podrán simplemente grabar su respuesta y publicarla.

¿Cuándo llegarán los comentarios de voz a TikTok?

Los Comentarios de voz de TikTok comenzarán a desplegarse a nivel mundial durante el próximo mes, por lo que la disponibilidad podría variar entre usuarios y regiones.

TikTok voz en comentarios

Los creadores podrán poner a votar a sus seguidores

Otra de las novedades está pensada directamente para quienes generan contenido. Se trata de los Comentarios de encuesta, una función que permitirá plantear preguntas y dejar que la audiencia tome decisiones.

Los creadores podrán añadir una encuesta desde la caja de comentarios de sus propios videos y ofrecer hasta cinco opciones para votar. También podrán establecer durante cuánto tiempo estará activa la consulta.

Lo interesante es que los resultados podrán revisarse directamente desde los comentarios, permitiendo conocer en tiempo real hacia dónde se inclina la opinión de la comunidad.

¿Elegir el próximo outfit? ¿Decidir qué cocinar? ¿Escoger el tema del siguiente video? Ahora la audiencia podrá tener la última palabra.

Los Comentarios de encuesta ya están disponibles a nivel global.

TikTok encuestas en comentarios

Ahora podrás poner hasta 9 fotos en un solo comentario

TikTok también ampliará las posibilidades de los comentarios fotográficos con dos funciones: Comentarios de carrusel fotográfico y Comentarios de Live Photo.

Con el carrusel será posible colocar hasta nueve fotografías en un mismo comentario, algo especialmente útil para quienes quieran mostrar una experiencia completa en lugar de quedarse con una sola imagen.

Por ejemplo, una persona podría responder a un video sobre viajes con varias fotografías de sus propias vacaciones sin tener que publicar nueve comentarios diferentes.

Live Photos llegan a los comentarios de TikTok

Los Comentarios de Live Photo permitirán publicar este tipo de imágenes directamente desde la galería del teléfono. El resultado busca darle movimiento a la reacción antes de que la persona abra la fotografía completa.

Esta función ya está disponible en todo el mundo, mientras que los comentarios con carrusel fotográfico tendrán un despliegue global durante el próximo mes.

TikTok fotos en comentarios

Con estas herramientas, TikTok apuesta por una idea bastante clara: que la conversación no termine cuando acaba el video. Ahora, los comentarios también podrán tener voz, votaciones, movimiento y hasta su propio pequeño álbum de fotos.