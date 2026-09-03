¿Entra Yeri Mua a La Casa de los Famosos? La pista sobre el reemplazo de Aldo Rendón Rumores señalan que Yeri Mua entraría a La Casa de los Famosos; conoce lo que se sabe (Redes Sociales y @yerimua)

Tras la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México, un nuevo habitante ingresará a la casa el próximo domingo y rumores apuntan a que podría tratarse de Yeri Mua; esto es lo que se sabe.

La Casa de los Famosos México 2026 ha confirmado que un nuevo habitante ingresará al reality el próximo domingo, después de que Aldo Rendón tuviera que salir por problemas de salud el pasado martes 1 de septiembre.

Ante la noticia, diferentes nombres han comenzado a sonar; sin embargo, el que más ha llamado la atención es el de la influencer Yeri Mua, pues algunas pistas apuntan a que ella sería la nueva integrante de La Casa de los Famosos.

¿Entra Yeri Mua a La Casa de los Famosos?

Los rumores sobre la posible entrada de Yeri Mua a La Casa de los Famosos iniciaron después de que comenzara a circular una supuesta imagen filtrada donde se anunciaba a la influencer como la nueva participante.

De acuerdo con la captura que se ha difundido, la imagen supuestamente la habían publicado por error en las redes sociales de Vix, plataforma que transmite el reality, y habría sido borrada a los pocos minutos.

Otra de las pistas que ha alimentado estos rumores es que, recientemente, Yeri Mua compartió en sus redes sociales una captura de un mensaje de Galilea Montijo, la conductora de La Casa de los Famosos México, en donde se observan unos emojis de corazones.

A su vez, se han comenzado a viralizar extractos de una transmisión en vivo en donde Yeri Mua afirmaba que le gustaría entrar a La Casa de los Famosos.

En el extracto difundido, a Yeri Mua se le pregunta si le gustaría entrar a La Casa de los Famosos y ella responde que sí, señalando que hay participantes como Karina Torres con quienes se lleva bien.

“Pues yo creo que sí, manas, porque ya ven que puro mueble”.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada, por lo que habrá que esperar hasta el próximo domingo 6 de septiembre, cuando el reality anuncie al nuevo integrante de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una influencer y cantante mexicana que se hizo famosa por realizar transmisiones en vivo donde hacía tutoriales de maquillaje; también es conocida por diferentes polémicas que ha tenido con otros creadores y cantantes de su género musical.