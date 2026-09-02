Aclaran expulsión de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos: no es un tema de salud, sino económico y comercial

Aldo Rendón Nuevas versiones en medios señalan que el motivo de la salida de Rendón tiene que ver con el temor de perder patrocinadores.

Desde la semana pasada, la salida de Aldo Rendón del popular reality La Casa de los Famosos México 2026 había rondado el internet como un simple rumor, sin embargo, fue confirmado por el propio participante durante la gala del 1º de septiembre, donde anunció que abandonaría el programa por motivos de salud.

Según detalló Rendón en su despedida voluntaria, su retiro de la competencia se debía a un problema médico que requería inmediato tratamiento. Sin embargo, una nueva versión ha comenzado a circular en algunos medios nacionales, desmintiendo la presunta complicación de salud.

“Es una orden por temor de perder sponsors”: exponen nueva versión sobre la salida de Aldo Rendón

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026 tomó por sorpresa a los y las habitantes, así como a la audiencia seguidora del popular programa. Según la primera versión, el stylist anunció durante la gala del martes 1º de septiembre que abandonaría el reality debido a un problema de salud que requería iniciar un tratamiento de manera inmediata.

No obstante, este miércoles comenzó a circular una nueva versión que pone en duda que el motivo médico sea la única razón detrás de su salida, especulación que surge tras un dato revelado por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien aseguró que la expulsión de Rendón estaría relacionada con una supuesta preocupación de la producción de La Casa de los Famosos México por una posible pérdida de patrocinadores debido a las polémicas que han rodeado al participante.

En ediciones anteriores del programa, las controversias protagonizadas dentro del reality derivaron en cuestionamientos e incluso en la salida de anunciantes, por lo que esta nueva versión apunta a que TelevisaUnivision podría haber “presionado” la decisión de Rendón de anunciar su salida, como lo señala Ceriani.

Hasta el momento, la versión oficial continúa señalando un problema de salud del participante, pues la televisora no ha realizado una confirmación de este nuevo dato ni tampoco se conoce el respaldo de algún patrocinador del reality.

¿Qué problema de salud tendría Aldo Rendón y qué se dijo sobre su tratamiento?

Las dudas sobre el estado médico de Aldo Rendón comenzaron incluso antes de su salida, destacando un momento que compartió con Karina Torres; en este intercambio, el participante preguntó a Torres si “todavía tenía los ojos amarillos”, a lo que la influencer cuestionó si padecía algún problema relacionado con el hígado. Ante esto, Rendón sólo respondió afirmativamente con un gesto, mas decidió no profundizar en el tema.

Esta situación provocó especulaciones entre las y los seguidores del programa, debido a que la coloración amarillenta de los ojos puede asociarse con niveles elevados de bilirrubina y con alteraciones en la función hepática. Además, se sumaron elementos como la poca energía que el participante demostró durante esos momentos, permaneciendo recostado buena parte del tiempo.

Por ahora, se desconoce el diagnóstico específico de Rendón, siendo únicamente de conocimiento público que el problema de salud es “reversible”, según lo señaló el participante, y requiere comenzar un tratamiento inmediato que le imposibilita “entrar y salir” de la casa para recibirlo.