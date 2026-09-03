‘Funan’ en redes al ‘Iztaparrasta’: ¿Qué dijo sobre Palestina y cuál fue la polémica de Lalo Elizarrarás’?

Lalo Elizarrarás Creador de contenido a quien se le acusa de sionista en redes sociales (cuartoscuro)

El creador de contenido Lalo Elizarrarás está causando polémica en redes sociales. Se le acusa de apoyar al Estado de Israel.

¿Por qué “funan” al Iztaparrasta?

Lalo Elizarrarás, conocido también como Iztaparrasta, es un YouTuber de la Ciudad de México conocido por hacer contenido humorístico recorriendo mercados de la ciudad y realizando tours gastronómicos. En los últimos días, se le ha querido “cancelar” en redes sociales. Esto se ha debido a un video que subió a su canal de YouTube en colaboración con el podcast Par de Tres, titulado “PAR DE TRES VS GIANNI, LALO Y RULO EN LOS MARISCOS DE LA VIGA”, el cual subió a su canal el pasado 30 de agosto. El video como tal no es el motivo de la polémica, sino la decisión de colaborar con los miembros del podcast.

Esto se debe a que el show Par de Tres —conducido por Alex Tacher, Moy Shor y David Beja— generó discusión en redes durante el mes de agosto debido a los presuntos vínculos de sus miembros con Israel. A Tacher se le vio en una foto portando uniforme militar israelí. Además, se descubrió que viajó a Israel en 2022 como parte de un programa para juventudes judías. Por su parte, a Moy Shor se le acusó de seguir a cuentas supuestamente vinculadas a la causa sionista.

A esto se suma que en un video reciente que Elizarrarás hizo con su frecuente colaborador Josuesy, también YouTuber, subido al canal MODE con el título “LE SACO EL CAFÉ A LA BANDA Y SALE MANCHADO - Dando El Roll E132 - Josuesy y Lalo Elizarrarás”. En él, ambos pasean por la colonia Santa Úrsula de la capital mexicana, en las inmediaciones del Estadio Banorte. Se encuentran con un grafiti que exige el derecho de agua en la zona y junto está dibujada un bandera de Palestina. En lo que algunos perciben como una mofa hacia las personas que apoyan la lucha palestina, Elizarrarás cuestiona “¿Palestina qué tiene que ver con el agua de Santa Úrsula?“. Su compañero entonces comienza a imitar a un protestante al decir ”Free Palestine" (trad. Liberen a Palestina) y agrega: “Me vale verga Culiacán, me vale verga Ciudad Juárez, me vale verga Tamaulipas”, sugiriendo que las personas que se concentran en la violencia del conflicto internacional no prestan atención a aquella que se vive en México.

A menos que vivas en una cueva, con cero electricidad ni acceso a redes sociales o algún tipo de medio informativo y si puedes justificar tu total ignorancia y que no veas la relación PALESTINA-AGUA EN MÉXICO



Dicho esto, que PENDEJO @iztaparrasta que bueno que Eva se fue https://t.co/xa0mUiOvZs — Brenda Larusso 🦊 (@BrendaLarusso) September 2, 2026

si los de par de tres vieran en la calle al iztaparrasta sin que fuera famoso, lo mugreosarían y llamarían naco prieto y cuánta otra mierda más, todo riéndose y burlándose sin ninguna vergüenza, con la excusa de ser humor negro no apto para "cristalitos".

aún así los invita xdddd pic.twitter.com/e1ZsOWVLWc — pelonbit juhoon lvr 𓏲ּ𝄢 (@pelonbit) August 31, 2026

Además de estos vínculos con Israel, se suma que el contenido de Par de Tres tiende a generar polémica debido al estilo “sin filtros” que sus miembros promueven, el cual muchas veces resulta en chistes con tonos clasistas. Elizarrarás tiende a subir contenido que promueve la cultura de los barrios populares que visita, por lo que la asociación con los miembros de este programa fue percibida como hipócrita.