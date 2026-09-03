¿Quién es Sparky? Conoce todo sobre la nueva mascota de Walmart que quiere ayudarte a comprar con inteligencia artificial

Sparky de Walmart es la nueva apuesta de la cadena que tiene poco que ver con una mascota tradicional. El personaje está relacionado con una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para ayudar a los consumidores a encontrar productos, comparar alternativas y tomar decisiones de compra.

¿Qué es Sparky de Walmart?

Aunque visualmente retoma elementos de la conocida carita feliz amarilla de Walmart, Sparky no es solamente una mascota publicitaria. Se trata de un asistente de compras con inteligencia artificial que busca entender lo que necesita cada usuario y ofrecerle opciones.

En lugar de escribir únicamente “audífonos”, por ejemplo, una persona puede plantear una necesidad más específica: buscar unos audífonos para trabajar, con determinado presupuesto y ciertas características. El sistema puede utilizar esa información para orientar la búsqueda.

También puede servir para solicitar recomendaciones, conocer características de productos o encontrar alternativas que se ajusten a una necesidad concreta.

De un buscador a Sparky: así evolucionó la mascota de Walmex

Dentro del ecosistema de Walmart de México y Centroamérica, los personajes llevan años ayudando a las marcas a construir una identidad más reconocible.

Uno de los casos más conocidos es Mamá Lucha, personaje de Bodega Aurrera que apareció en 2006 y convirtió el concepto del ahorro en una figura fácilmente identificable.

Su personalidad está vinculada con defender el presupuesto familiar y evitar pagar de más. Con el paso del tiempo, el personaje también llegó a contenidos digitales y otras plataformas.

En Sam’s Club, la historia es diferente. Su rinoceronte, Rhino, está asociado con la idea de comunidad y pertenencia que busca transmitir el club de precios. Incluso llegó a convertirse en un producto físico mediante un peluche.

Sparky representa una tercera etapa.

Sparky cambia las reglas del juego

Mientras Mamá Lucha comunica una promesa comercial y Rhino refuerza la identidad de una comunidad, Sparky participa directamente en el proceso de compra.

Ese cambio puede parecer pequeño, pero en realidad dice mucho sobre hacia dónde se dirige el comercio electrónico.

La inteligencia artificial permite que el consumidor formule preguntas más naturales y reciba respuestas orientadas a resolver una necesidad. Por ejemplo, puede pedir ideas para organizar una fiesta, encontrar un regalo para determinada edad o buscar un dispositivo que cumpla ciertas características sin salirse de un presupuesto.

Esto abre una puerta interesante para Walmart: la IA no solo ayuda a encontrar productos, también puede influir en qué termina comprando una persona.

De hecho, Walmart ha señalado que, en Estados Unidos, los usuarios que interactúan con Sparky han registrado un valor promedio de compra mayor que quienes no utilizan el asistente.

¿Por qué Walmart apuesta por una mascota con IA?

La respuesta tiene que ver con los nuevos hábitos de consumo. Los personajes ahora pueden formar parte de una experiencia digital y acompañar al consumidor mientras compara, pregunta y decide.

Por eso Sparky resulta particularmente interesante. Más que una mascota, funciona como una pieza de la estrategia tecnológica de Walmart.