Revelan el set Lego oficial de PlayStation con escala real de la consola original: ¿Cuándo saldrá y cuál será su precio?

Set LEGO de PlayStation LEGO anuncia el set de PlayStation, colección que evoca la clásica consola de los años noventa.

Una vez más, LEGO sorprende a su público nostálgico con un set que evoca las mejores memorias de los años noventa: la consola original de PlayStation, anunciando un modelo a escala que te permitirá inmortalizar el icónico tablero tecnológico que cambió el mundo de los videojuegos para siempre.

“Tanto si llevas con PlayStation desde 1994 como si eres un fan más reciente, esperamos que disfrutes construyendo una pieza de la historia de PlayStation con este próximo set de LEGO”, anunció la franquicia de videojuegos en su comunicado de colaboración con la popular empresa de bloques más grande del mundo.

Todos los detalles icónicos que contiene la réplica LEGO de la consola PlayStation 1994

Este jueves 3 de septiembre, PlayStation anunció su colaboración con Grupo LEGO para crear un modelo a escala, construido por los populares bloques, de la consola original de PlayStation lanzada en 1994.

De acuerdo con la compañía de videojuegos y tecnología, la unión de ambas franquicias en este especial set de LEGO tiene por propósito celebrar los juegos, las experiencias y las sensaciones de comunidad que se han compartido durante más de tres décadas, enalteciendo el papel de la clásica consola que lo inició todo.

Announcing the LEGO PlayStation set, a nearly 1:1 scale reproduction of the original 1994 console.



The 1,911-piece project arrives later this year: https://t.co/1X2aNaC6zg pic.twitter.com/QCtWvTjKwJ — PlayStation (@PlayStation) September 3, 2026

A pesar de que ya existían rumores de que este set sería lanzado durante los últimos meses del año presente, el anuncio de LEGO y PlayStation definieron los detalles que serán incluidos en la colección de bloques; entre ellos, se encuentran:

1911 piezas.

piezas. Réplica de la consola y el mando originales de PlayStation; medirá 26cm de ancho una vez ensamblada.

de PlayStation; medirá una vez ensamblada. El set incluirá referencias a dos juegos icónicos que se lanzaron en la consola original: Ape Escape y Gran Turismo .

que se lanzaron en la consola original: y . Bandeja de discos abatible de la PS1.

A su vez, los laterales de la consola a escala se abrirán para revelar escenas en miniatura de los clásicos videojuegos, similar a los guiños ocultos en la línea Nintendo de LEGO.

¿Cuándo saldrá a la venta el set LEGO de PlayStation y qué precio tendrá?

Según lo detalló el anuncio de PlayStation, el producto en colaboración con Grupo LEGO que replica la consola original de la franquicia estará disponible en venta general el 4 de octubre de 2026, sin embargo, personas miembros de LEGO Insiders Early Access podrán adquirirlo desde el primer día de octubre a través de la página web de la empresa de bloques.

No obstante, el comunicado detalló que el set nostálgico se venderá inicialmente en los siguientes países:

Estados Unidos.

Reino Unido.

Francia.

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Luxemburgo.

Países Bajos.

Italia.

España.

Portugal.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte de PlayStation México, sin embargo, la inmediata reacción que ha generado el producto entre internautas de todas las generaciones apunta a que la empresa pueda extender el terreno de venta.

En cuanto al precio —impuestos incluidos—, la franquicia de videojuegos informó que será de 179,99 USD, 159,99 EUR, 139,99 GBP y 27.980 JPY dependiendo la región, lo que equivaldría aproximadamente a $3,050 pesos mexicanos en caso de que el set inicie su distribución en el país.