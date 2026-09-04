Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 4 de septiembre? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el tercer juego por la Supervivencia (Exatlón México)

Continúa la Semana Colosal, con competencias como el tercer juego por la Supervivencia, la final del Juego del Tiempo y la revancha del Duelo Internacional; conoce quién gana hoy en Exatlón.

Este viernes 4 de septiembre, los atletas se enfrentarán entre sí para determinar de qué equipo será el tercer participante en ir al Duelo de Eliminación del próximo domingo.

¿Quién gana la Supervivencia hoy, viernes 4 de septiembre, en Exatlón México?

Con los Rojos dominando por completo la semana en Exatlón México, el equipo ha logrado ganar los primeros dos juegos por la Supervivencia, instalando a dos integrantes Azules en el Domingo de Eliminación.

Por lo que el equipo Azul se encuentra ansioso por ganar esta última competencia previo al Duelo de Eliminación. Sin embargo, de acuerdo con algunos spoilers y rumores, el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Rojo.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

Esta noche, Exatlón México tendrá un horario especial, por lo que el programa tendrá una duración de 4 horas. Es así que el reality deportivo dará inicio a las 6:30 p. m. y finalizará a las 10:30 de la noche.

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión Azteca Uno, en la página web y app de TV Azteca, y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué va a pasar hoy en Exatlón México?

Esta noche, además del Juego por la Supervivencia, también se llevará a cabo la final del Juego del Tiempo y la revancha en el Duelo Internacional, tras la victoria del equipo mexicano.

El equipo mexicano, conformado por los atletas de Rojos y Azules, se enfrentará esta noche al Equipo de Estrellas Mundiales de Exatlón.

Este equipo está conformado por las estrellas del reality de diferentes países como Colombia, Turquía, Serbia, República Dominicana e incluso el campeón actual de Exatlón Alemania, Jeremy Da Silva Danif.

¿Qué atletas se encuentran en riesgo de Eliminación?

Con los hombres en riesgo de eliminación, estos son los atletas Azules que podrían salir de Exatlón México el próximo domingo:

David Juárez “La Bestia”

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Erick Segura

En caso de que los Azules ganen el tercer Juego por la Supervivencia de hoy, estos son los integrantes del equipo Rojo que podrían salir: