La Granja VIP 2026, lista actualizada de participantes: ¿Cuándo inicia la segunda temporada? Conoce quiénes son los participantes confirmados en La Granja VIP 2026 y más detalles sobre el próximo estreno de este reality (La Granja VIP)

La nueva temporada de La Granja VIP está próxima a estrenarse y aquí te compartimos cuáles son los participantes confirmados, cuándo inicia el reality y dónde podrás verlo en vivo.

En esta segunda temporada, 20 participantes, entre los que se encuentran principalmente celebridades y creadores de contenido, tendrán que adaptarse a la vida en campo durante 15 semanas.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

Tras el éxito de la primera temporada, La Granja VIP 2026 comenzará el próximo domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México; contará con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, mientras que la conductora digital será Mallezaa.

¿Quién está en La Granja VIP? Participantes confirmados

Hasta el momento, solo 14 granjeros han sido anunciados, faltando 6 por conocer, los cuales serán revelados hasta el estreno de La Granja VIP este próximo domingo 6 de septiembre.

Mientras tanto, aquí te compartimos la lista completa de los participantes de La Granja VIP 2026 que han sido revelados:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

¿Dónde puedo ver La Granja VIP en vivo y la transmisión 24/7?

Podrás ver La Granja VIP en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca UNO, o bien en su app o página web, las cuales llevan el mismo nombre.

Por otra parte, la transmisión 24/7 podrás verla a través de la plataforma de streaming Disney+; aquí podrás observar la convivencia de los participantes dentro de la granja en todo momento.

¿De qué trata La Granja VIP 2026?

En esta segunda temporada de La Granja VIP, los 20 participantes tendrán que realizar labores agrícolas, superar retos y, además, hacerse responsables del cuidado de los animales.

Entre los cuidados de los animales, los granjeros tendrán, entre otras cosas, que alimentarlos, atenderlos y limpiarlos.

Dentro de La Granja VIP 2026 habrá un total de 50 animales entre los que se encuentran vacas, cerditos, gallinas, borregos y caballos.