Resultados Lotería Nacional 4 de septiembre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2897

Sorteo Superior 2897 de la Lotería Nacional Este 4 de septiembre se dan a conocer los números ganadores

La Lotería Nacional celebró este viernes 4 de septiembre el Sorteo Superior 2897 bajo la expectativa de conocer los números ganadores y resultados, que serán anunciados por los tradicionales niños gritones.

En esta ocasión, los cachitos estuvieron dedicados al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo puede seguirse en transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. El premio mayor se lo llevó el 37464.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite revisar los resultados y confirmar el desarrollo del sorteo en caso de que algún jugador desee verificar nuevamente la información. A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Superior 4 de septiembre Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2897 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2897 comenzó a las 20:00 horas, siguiendo el horario habitual que la institución establece para este tipo de sorteos.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2897?

El premio mayor del Sorteo Superior 2897 alcanzó los 17 millones de pesos, distribuidos en dos series, de acuerdo con el esquema tradicional de la Lotería Nacional. Esto significa que el monto completo corresponde a quienes poseen las dos series del número ganador, mientras que cada serie representa la mitad del premio total.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2897 de la Lotería Nacional?

Los jugadores pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2897 mediante los canales oficiales habilitados por la institución. En el portal digital de la Lotería Nacional es posible ingresar el número del boleto para verificar si obtuvo premio mediante un sistema de consulta directo.

También existe la opción de acudir a puntos de venta autorizados en todo el país, donde los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso que deben seguir para cobrar su premio.