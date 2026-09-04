Familia de Diego Sebastián ’N’, asesino de Jonathan Meléndez: ¿Qué hace en México?

Diego Sebastián N Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su famila

La historia de Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, está vinculada a una trayectoria de 25 años en México en la que aparecen empresas, sociedades comerciales y distintos procedimientos legales.

El hombre, nacido en Argentina en 1975, obtuvo la nacionalidad mexicana en 2001. A partir de entonces desarrolló actividades empresariales en sectores que fueron desde la publicidad farmacéutica y el marketing hasta los equipos médicos y otros negocios relacionados con bienes raíces.

¿Quién es Diego Sebastián “N” y desde cuándo vive en México?

Diego Sebastián “N” nació el 26 de marzo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Los registros descritos en la información proporcionada apuntan a que dejó pocas referencias en su país de origen, donde no contaba con antecedentes penales, aportes jubilatorios ni una profesión declarada.

Su vínculo con México comenzó a consolidarse en 2001, cuando el Registro Nacional de Población le expidió una carta de naturalización que lo reconoció como mexicano nacido en el extranjero. Tenía entonces 26 años.

Ese mismo año inició una trayectoria empresarial que, con el paso del tiempo, lo llevó a participar en distintas compañías. La primera de ellas fue Ferlini, Rosen y Asociados, S.A. de C.V., constituida en agosto de 2001 junto con Marco Eladio Ferlini Bohm.

En aquella sociedad, Ferlini Bohm concentraba 60 por ciento de las acciones, mientras Sebastián “N” tenía una participación de 10 por ciento. La empresa estaba relacionada con la compra, venta e importación de materiales impresos, grabaciones y equipos médicos.

¿Qué hace la familia de Sebastián “N” en México?

La información disponible apunta a que la permanencia de la familia en México se desarrolló alrededor de actividades empresariales y profesionales.

En el caso de Sebastián “N”, los registros citados lo relacionan directamente con sociedades dedicadas al marketing, la consultoría médica, la publicidad farmacéutica y otros negocios.

Respecto a su familia, distintos reportes en redes sociales señalan que su madre es psicóloga y que la familia tendría un restaurante en México.