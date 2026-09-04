Mario Castañeda será la voz del Tren Eléctrico en Guadalajara: ¿Cuándo se empezará a escuchar a ‘Goku’ en el transporte público?

Tren Ligero de Guadalajara La voz de Goku anunciará las paradas. (IMDb y cuartoscuro)

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) de Guadalajara anunció que el actor de doblaje Mario Castañeda prestará su voz para el Tren Ligero. El actor es conocido por ser la voz de Goku en español.

¿Goku anunciará parada del tren?: Esto se sabe

Aunque la voces del los sistemas de transporte colectivo puedan parecer automatizadas, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a ellas, muchos metros y trenes a lo largo del mundo emplean personas cuya voz nos acompaña en nuestros trayectos a la oficina o al hogar. En la Ciudad de México, por ejemplo, ese trabajo le ha pertenecido a Dinorah Fernández Cacho desde el año 2000.

Ahora en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los usuarios serán acompañados por una de las voces más emblemáticas del doblaje mexicano. El SITEUR anunció en sus redes sociales que Mario Castañeda, actor que da vida al saiyajin Goku de la serie animada Dragon Ball Z en su doblaje latino, será quien anuncie las paradas y avisos importantes en la red de transporte.

El sistema no aclaró en su aviso si Castañeda todavía se encuentra realizando las grabaciones, o si los tapatíos podrán escucharlo pronto.

Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: @ccp_mario, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Goku de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones.#AvanzamosPorJalisco pic.twitter.com/QCtISeicUb — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) September 3, 2026

¿Quién es Mario Castañeda, actor de doblaje?

Mario Castañeda nació en Irapuatol, Guanajuato el 29 de junio de 1962. Estudió actuación dramática en el Instituto Andrés Soler de 1979 a 1982 y desde 1983 comenzó a trabajar como actor de doblaje para series como Miami Vice y Los años maravillosos.

Sus trabajos más recordados por muchos fanáticos, sin embargo, se presentaron durante la década de los ochenta y noventa con el boom del anime en México —el cual se dio debido al bajo costo de emisión de los programas japoneses. Castañeda prestó la voz para Kanon en Los Caballeros del Zodiaco, Neflyte en Sailor Moon y, por supuesto, Goku en Dragon Ball Z, donde su Kame Hame Ha quedó inmortalizado en fanáticos de todo México.

Además de caricatura japonesas, Castañeda también ha dado vida a personajes de otras caricatura como Zapp Brannigan en Futurama y Don Ramón en El Chavo Animado.

En el cine, Castañeda ha sido la voz recurrente de los actores Jim Carrey (Ace Ventura, El Grinch, Sonic), Mark Ruffalo (Universo Cinematográfico de Marvel) y Bruce Willis (Armageddon, El sexto sentido). Otros roles destacados incluyen su doblaje de Ash Williams (Bruce Campbell) en Evil Dead II, Hans Landa (Cristoph Waltz) en Bastardos sin gloria y Robbie Ray Stewart (Billy Ray Cyrus) en Hannah Montana.