Nintendo anuncia dos transmisiones para este mes septiembre: ¿Cuándo serán y qué anuncios darán?

Nintendo Direct La compañía tendrá dos anuncios importantes este mes. (Pexels y Nintendo)

Nintendo ofrecerá dos transmisiones en vivo en septiembre. Descubre cuándo serán y qué anunciarán en cada una.

Nintendo Direct: Nuevos anuncios de Zelda y más este mes de septiembre

Como cada año desde 2011, Nintendo hace múltiples presentaciones en vivo, llamadas Nintendo Direct, para poner al corriente a sus seguidores sobre novedades en su catálogo de juegos, propiedades cinematográficas y consolas. Este mes de septiembre habrá dos de ellas.

La primera estará dedicada completamente a cubrir la franquicia de Zelda, la cumple cumple su 40 aniversario este año. The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct se llevará a cabo el 8 de septiembre.

Lo más esperado de este primer en vivo son noticias sobre la remasterización de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, lo fanáticos ahora podrán revivir las memorias que hicieron en el Nintendo 64 en la Switch 2. Se espera que muestren gameplay, hagan oficial la fecha de lanzamiento y proporcionen un vistazo a las consolas conmemorativas. Además, tendremos noticias oficiales de la adaptación cinematográfica de Zelda, protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason. Podrás sintonizar la transmisión a las 8:00 horas del centro de México y durará alrededor de 30 minutos.

¡Acompáñanos la próxima semana para dos presentaciones #NintendoDirect!



The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct el 8 de septiembre a las 8:00 a. m. hora de la Ciudad de México (Aprox. 30 min)

Nintendo Direct el 9 de septiembre a las 8:00 a. m. hora de la Ciudad de México… pic.twitter.com/HH1CEL5T0d — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 4, 2026

La otra presentación será el Nintendo Direct que todos conocen. En él, se esperan noticias sobre el calendario de juegos que se tienen planeados para el próximo año, así como también aquellos que están próximos a estrenarse. Algunos de los juegos que mu seguramente veremos son Fire Emblem: Fortune’s Weave, programado para el 17 de septiembre y Nintendo Switch Sports Resort, programado para el 22 de octubre. Más allá de estos dos títulos, se desconoce qué sorpresas puede tener Nintendo bajo la manga. Esta transmisión se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 8:00 horas del centro de México y tendrá una duración de 45 minutos.