Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4261: resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 dde septimbre (Crónica Digital)

Los números ganadores del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4261 se dan a conocer este viernes 4 de septiembre de 2026, fecha en la que miles dude participantes podrán ver los resultados en tiempo real para revisar si su combinación obtuvo un premio.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4261

La transmisión del sorteo Melate 4261 se realiza a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes siguen en directo la selección de las esferas y la validación de resultados.

La grabación del sorteo permanece disponible para consulta pública

¿A qué hora es el sorteo Melate 4261?

El sorteo se celebra a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario regular establecido para este juego.

La puntualidad del procedimiento forma parte de los mecanismos institucionales orientados a garantizar certeza y transparencia en cada edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4261?

Para este sorteo, el premio acumulado del Melate alcanza los 242 millones de pesos, una cifra que refuerza el interés del público y posiciona el concurso entre los más relevantes del año.

El crecimiento del monto responde a la ausencia de ganadores en sorteos anteriores, lo que provoca un incremento continuo del premio hasta alcanzar niveles históricos.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener premios en una sola compra. Esta estructura explica el alto nivel de aceptación del juego, ya que ofrece diversas vías de participación dentro de un mismo proceso.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4261?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados de venta.

El sistema digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar de inmediato la existencia de premios, una herramienta útil ante el elevado volumen de participantes en sorteos con grandes bolsas acumuladas.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha implica un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita requiere 5 pesos extra.

Al seleccionar las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 peso.