Mejores momentos del primer día de La Granja VIP 2026 Ya se estrenó la segunda temporada de La Granja VIP y estos son los mejores momentos del primer día (La Granja VIP)

El estreno de La Granja VIP 2026 ha llamado la atención de miles de televidentes debido a las celebridades que participarán en esta nueva temporada; y, aunque han pasado menos de 24 horas, el reality ya ha dado de qué hablar. Estos son los mejores momentos:

Los mejores momentos del primer día de La Granja VIP 2026

Entre los momentos más destacados de La Granja VIP 2026 estuvo la llegada de la luchadora mexicana Pimpinela Escarlata; además, los roces comenzaron inmediatamente entre algunos participantes.

Niurka Marcos ignora a Manelyk González

Uno de los momentos principales que se robó la noche fue la llegada de Manelyk González a La Granja VIP, pues mientras la “reina de los realitys” saludaba a los demás granjeros, Niurka Marcos se alejó y salió de la sala, ignorándola. Ante la situación, Manelyk la llamó ”patética”, diciendo: “¿Ay, no me supera después de un año y medio, bebé? ¡Patética!”.

Ivonne Montero y Niurka Marcos, ¿se reconcilian?

Otro momento importante en la noche del estreno fue la supuesta reconciliación de Niurka Marcos con Ivonne Montero, después de que ambas se pelearan en La Casa de los Famosos 2.

Aunque inicialmente Niurka Marcos, al igual que con Manelyk, se alejó para evitar saludarla, después ambas se saludaron y se abrazaron frente a los demás participantes. A pesar de este avance, se desconoce si en realidad existe una reconciliación.

Pimpinela Escarlata realiza una exhibición de lucha libre con los demás granjeros

Por otra parte, este lunes 7 de septiembre, La Granja VIP 2026 continúa dando de qué hablar y, en esta ocasión, los reflectores se los llevó Pimpinela Escarlata después de que realizara una exhibición de lucha libre con Mono Osuna.

La exhibición, aunque fue breve, se llevó la admiración de los demás granjeros, pues de manera espontánea Mono se lanzó contra Pimpinela y ella lo atrapó.

Kunno se sincera con las gallinas de La Granja VIP 2026

Otro momento que se ha viralizado en redes sociales es el momento de sinceridad que tuvo el creador de contenido Kunno con las gallinas a las que tiene que cuidar como peón. Y es que, durante un momento de reflexión captado en el 24/7, se observa a Kunno hablando con las gallinas, en donde admira que “puedan compartir al marido”:

“¿Sabes?, cuando una comparte el marido es lo peor que pueden hacer, eh. Y miren, en el mundo de las gallinas nueve pueden compartir el mismo. Bueno, yo sí compartí marido con mucha gente, eh, pero no sabía”.

La Bebeshita es atacada por un borrego

Otro momento que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión 24/7 de La Granja VIP 2026 fue cuando La Bebeshita fue atacada por un borrego.

El momento ocurrió mientras se les explicaba a los peones qué hacer con los animales, cuando de repente La Bebeshita comenzó a gritar porque un cordero estaba arremetiendo en contra de ella.

¿Dónde ver La Granja VIP 2026?

Podrás ver las competiciones diarias de La Granja VIP en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca UNO, o bien en su app o página web, las cuales llevan el mismo nombre. Por otra parte, la transmisión 24/7 podrás verla a través de la plataforma de streaming Disney+.