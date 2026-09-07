¿Cómo me vería en los 80? Así puedes hacer la foto con IA que es tendencia Conoce cómo hacer que tu selfie se convierta en una imagen con estilo de los años 80 con inteligencia artificial (Imagen hecha con IA)

Si en los últimos días tus redes sociales se han llenado de selfies al estilo de los años 80, aquí te compartimos cómo puedes crear la tuya con inteligencia artificial.

Últimamente, en las redes sociales se han creado constantemente nuevas tendencias en las que se utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes de todo tipo de estilos; la más reciente es aquella en la que las personas aparecen caracterizadas al estilo de los años 80.

¿De qué trata el trend viral de las fotos estilo años 80 con inteligencia artificial?

En las imágenes que se han compartido al estilo de los años 80, las selfies están llenas de color neón, ropa y cortes en tendencia durante esos años.

Con esta nueva tendencia, las personas recrean cómo se veían durante esos años o bien, se imaginan cómo podrían haberse visto en esa época.

Paso a paso: cómo hacer la foto al estilo de los años 80 con IA

Para hacer tu imagen al estilo de los 80 con IA, estos son los pasos que debes seguir:

Selecciona una selfie tuya en la que se observen con claridad tus rasgos faciales, así como la pose con la que quieres aparecer.

en la que se observen con claridad tus rasgos faciales, así como la pose con la que quieres aparecer. Ingresa a la app o página web de ChatGPT.

Da clic en agregar foto e ingresa la selfie que seleccionaste.

ingresa la selfie que seleccionaste. Añade el siguiente prompt: “Haz un retrato fotorrealista de estilo retro de los 80 basado en la imagen de la persona proporcionada. El sujeto debe mantener sus características faciales exactas, su parecido y su sonrisa de la foto de referencia, cabello voluminoso, emplumado o con una permanente pesada, suéter colorido con patrones geométricos, chaqueta de mezclilla con pines o accesorios de neón, iluminación natural con un tono azul-púrpura, tomada con un grano de película sutil para una calidad de foto vintage auténtica. El fondo es una habitación típica de los 80 suavemente desenfocada con pósters y un boombox”.

Siguiendo estos pasos tendrás tu selfie al estilo de los 80 para publicar en redes sociales.