¿Cómo está Aldo Rendón? El stylist comparte actualización sobre su estado de salud Aldo Rendón comparte una actualización sobre su estado de salud tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026 (@aldorendon)

A casi una semana de que Aldo Rendón dejara La Casa de los Famosos México 2026 por problemas de salud, el stylist ha compartido nueva información con sus seguidores; esto es lo que se sabe.

En medio de especulaciones, el pasado martes 1 de septiembre se anunció la salida de Aldo Rendón del reality debido a problemas de salud, de los cuales no se brindó mayor información hasta recientemente, cuando el stylist ofreció más detalles.

¿Qué tiene Aldo Rendón?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Aldo Rendón dio a conocer que, a pesar de haberse realizado diferentes estudios, aún no cuenta con un diagnóstico preciso.

“Ya fui a los doctores... gripa no tengo, pero aún no tengo el diagnóstico tal cual. Son muchas cosas, nada sencillo, pero esperemos que tampoco nada catastrófico; esperemos, mándenme buenas vibras”, señaló Aldo Rendón en su video.

Asimismo, aprovechó el clip para agradecer a sus seguidores por los mensajes recibidos y mencionó a sus compañeros del reality, como Yahir y Luis, con quienes dijo llevarse muy bien.

¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos?

En el video, Aldo Rendón también habló de cómo fue su experiencia en las últimas dos semanas que permaneció en La Casa de los Famosos, señalando que, durante ese tiempo, tuvo diferentes malestares, como dolor constante.

Del mismo modo, compartió que, a pesar de haber recibido atención médica dentro del reality, había ciertos medicamentos que no le podían administrar debido a su hígado.

“Las últimas dos semanas que ya me sentía de la ultra mega verg... ocultaba el dolor lo más que podía. Lo que pasaba era que no me podían dar medicamento para la botiux por el higadiux”.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es un stylist y celebridad de internet que cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la moda. Es conocido por haber sido el stylist de estrellas como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi y Belinda.

En redes sociales se dio a conocer por sus colaboraciones con otros creadores de contenido y por haber sido juez invitado de La Más Draga.