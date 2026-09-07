Lucerito Mijares Lucerito Mijares es hospitalizada de emergencia por apendicitis: esto es lo que se sabe de su salud (Cuartoscuro)

Durante la tarde de este lunes 7 de septiembre, la cantante y actriz mexicana Lucerito Mijares, hija de los artistas Lucero y Manuel Mijares, habría sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México tras recibir un diagnóstico preliminar de apendicitis.

¿Cuál es el estado de salud de Lucerito Mijares?

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que confirme si la joven artista de 21 años ya fue intervenida quirúrgicamente o si el equipo médico la mantiene bajo observación para evaluar el avance del cuadro clínico.

Tampoco se ha dado a conocer el centro hospitalario al que fue ingresada ni mayores detalles sobre su evolución.

¿Qué es la apendicitis y cuáles son sus riesgos?

La apendicitis consiste en la inflamación e infección del apéndice, un pequeño órgano tubular unido al intestino grueso y ubicado comúnmente en la parte inferior derecha del abdomen.

Esta condición se genera cuando el interior del apéndice se obstruye, desencadenando una inflamación acelerada y puede favorecer a una infección grave.

Por su naturaleza, este padecimiento puede convertirse rápidamente en una emergencia médica. De no tratarse a tiempo, el apéndice corre el riesgo de perforarse o romperse por completo, liberando bacterias en la cavidad abdominal y derivando en complicaciones graves como una peritonitis o sepsis.

Ante cualquier sospecha, se requiere una valoración hospitalaria urgente donde los especialistas realizan análisis de sangre y ultrasonidos.

Una vez confirmado el diagnóstico, el procedimiento estándar es una apendicectomía, intervención quirúrgica destinada a extraer el apéndice.