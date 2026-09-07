Muere Chucho Gallegos a los 84 años, fundador de TVyNovelas: esto se sabe sobre su fallecimiento

¿De qué murió Chucho Gallegos? Esto se sabe sobre el fallecimiento del fundador de TVyNovelas Fotos: vía redes sociales

El periodismo de espectáculos mexicano está de luto. Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, una de las figuras que ayudaron a construir la prensa especializada en celebridades, murió este lunes 7 de septiembre de 2026 a los 84 años.

La noticia fue confirmada por TVyNovelas, publicación de la que fue fundador. Con su muerte se despide una figura cuya carrera estuvo estrechamente relacionada con la televisión, las telenovelas y el medio del espectáculo.

¿De qué murió Chucho Gallegos?

De acuerco con la información oficial de este 7 de septiembre no se había dado a conocer públicamente un certificado médico que diera a conocer una causa oficial de su muerte.

Lo que sí se conocía era que el periodista había atravesado varias semanas complicadas de salud. En agosto comenzaron a circular solicitudes de donadores de sangre debido a un cuadro que, según reportes de colegas, habría incluido hemorragias internas y una importante pérdida de sangre.

Asimismo, se sabe que Gallegos había sido atendido en terapia intensiva y que el periodista Gustavo Adolfo Infante había informado previamente sobre una bacteria y las hemorragias internas que afectaban al periodista. Posteriormente se informó de una nueva hospitalización y, finalmente, de su fallecimiento.

¿Quién fue Chucho Gallegos?

Jesús Gallegos Rosales nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo.

Inició su carrera como periodista en los años 60pero enfocados con temas de salud y problemáticas sociales. Más tarde, su carrera dio un vuelco cuando la fue asignada la dirección de la revista Tele Guía, una publicación que combinaba la programación de canales de televisión con noticias de espectáculos.

Años después, en 1979, Gallegos fundó TV Novelas, publicación que posteriormente adoptaría el nombre de TVyNovelas. Dicha publicación fue un éxito rotundo, pues en aquel momento las telenovelas mexicanas se cionviertieron en un fenómeno del entretenimiento.

Como dato curioso, la portada de su lanzamiento tuvo como protagonistas a Verónica Castro y Rogelio Guerra, protagonistas de la telenovela “Los ricos también lloran”.