K-EXPO México 2026 llega a CDMX: K-pop, K-beauty y cultura coreana en el WTC

Si eres de las personas que disfruta los K-drama, amas el K-pop o simplemente te da curiosidad conocer más de esta cultura Coreana, hay buenas noticias: la CDMX tendrá un nuevo punto de encuentro para acercarse al universo coreano.

Se trata de K-EXPO México 2026, un evento que llegará al World Trade Center CDMX durante cuatro días y que reunirá música, entretenimiento, belleza, cine y otros elementos de la cultura popular de Corea del Sur.

Lo mejor para quienes quieren lanzarse sin hacer demasiadas cuentas es que la entrada a las exhibiciones será gratuita.

¿Cuándo será K-EXPO México 2026?

La cita está programada del jueves 24 al domingo 27 de septiembre de 2026, con actividades que comenzarán desde las 10:00 de la mañana.

El encuentro tendrá como sede el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en la zona de Nápoles, sobre Filadelfia, saliendo del Metrobús Poliforum, cerca de Insurgentes Sur.

¿Qué habrá en K-EXPO México 2026?

La propuesta busca reunir diferentes expresiones de la cultura coreana en un mismo espacio. Entre los contenidos anunciados aparecen:

K-pop

K-drama

K-beauty

K-cinema

Exhibiciones

Espacios dedicados a las industrias creativas de Corea

Uno de los atractivos será una exposición interactiva, pensada para que los visitantes tengan una experiencia más cercana con diferentes aspectos de la cultura del país asiático.

También habrá música, presencia de marcas, expositores y propuestas relacionadas con productos y entretenimiento coreano, así que el evento puede funcionar tanto para quienes ya son fans como para quienes apenas están entrando a este universo.

Korea Spotlight y los conciertos que forman parte del evento

La programación contempla Korea Spotlight, uno de los momentos musicales más esperados de la agenda.

Entre los artistas anunciados aparecen Soyou y la agrupación Touched, que forman parte de la propuesta musical vinculada con el encuentro.

Además, la agenda contempla actividades relacionadas con K-Style y K-pop, ampliando la experiencia más allá de una simple exposición.

El evento también tendrá una vertiente empresarial. Se contemplan reuniones de negocios orientadas a impulsar colaboraciones entre México y Corea, particularmente alrededor de las industrias creativas.

Revisa con anticipación la programación específica de cada actividad, especialmente si tu objetivo principal es asistir a algún espectáculo o presentación musical.

Así que ya puedes ir apartando la fecha: K-EXPO México 2026 será del 24 al 27 de septiembre en el WTC CDMX, con entrada gratuita a las exhibiciones y una agenda pensada para acercar la cultura coreana al público mexicano.