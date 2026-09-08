Celeste Rivas Familia de Celeste Rivas pedirá la pena de muerte para el cantante D4vd: esto fue lo que dijeron (Redes Sociales)

A un año de que las autoridades localizaran sin vida a la adolescente Celeste Rivas, de 14 años, al interior de un vehículo Tesla abandonado en Los Ángeles, California, el caso contra el rapero estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como “D4vd”, ha tomado un rumbo en los tribunales.

Derivado de los peritajes y las evidencias recabadas en la unidad propiedad del músico, las investigaciones señalaron al cantante de 21 años como el principal sospechoso del crimen.

Actualmente, Burke permanece en prisión preventiva y enfrenta un proceso por homicidio.

De acuerdo con la información presentada por la fiscalía local, el cantante mantenía una relación con la menor y habría sido el responsable de quitarle la vida y dejar sus restos al interior de la cajuela de su automóvil.

Con el avance del proceso legal, la familia de la víctima fijó su postura respecto al castigo que consideran para D4vd.

¿Qué declaró la familia de Celeste Rivas ante las acusaciones contra D4vd?

Ante la gravedad del feminicidio de la joven de 14 años, los familiares de Celeste expresaron que el artista debería enfrentar la sanción más severa contemplada por la ley: la pena de muerte.

“La pena de muerte para D4vd sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos, con un vacío interior y sin conciencia”.

En un comunicado adicional, compartieron que se encuentran reviviendo recuerdos mientras exigen justicia por el homicido de Rivas.

“Estos son sentimientos que solo un padre, una madre y sus hermanos pueden comprender, con el corazón apesadumbrado. Siempre recordaremos cada momento y cada buen rato que pasamos con Celestita”, expresaron.

El hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en el vehículo Tesla

Los restos de la adolescente fueron localizados en septiembre de 2025 en un depósito de vehículos incautados en Hollywood Tow, Los Ángeles. Según los reportes judiciales, la unidad había sido abandonada en una calle cercana al hogar de Burke y posteriormente reportada como un vehículo abandonado.

Según los documentos judiciales, hallaron bolsas negras para cadáveres que contenían partes del cuerpo en avanzado estado de descomposición; una de ellas contenía la cabeza y el torso, mientras que la segunda bolsa contenía las partes restantes del cuerpo.

La situación legal del rapero D4vd

El panorama legal de Burke se complicó aún más en las últimas semanas tras la desvinculación de sus abogados, situación por la cual el procesado solicitó ser asistido por un defensor público.