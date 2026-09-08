Starbucks x Snoopy Starbucks x Snoopy: Estos serán los sabores y precios de los frapuccinos especiales que habrá en septiembre (Starbucks)

Starbucks anunció el regreso de su colaboración con la franquicia Peanuts. La nueva colección de edición limitada, llena de nostalgia y ternura de personajes icónicos como Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Lucy y Linus, toma como inspiración el clásico especial de televisión de Halloween: “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”.

La colaboración contiene varios artículos coleccionables como vasos, tazas y accesorios conmemorativos que coinciden con el 60 aniversario del lanzamiento de este clásico animado.

Asimismo, el inicio de la temporada de otoño viene acompañado del tradicional Pumpkin Spice Latte y de una línea especial de frapuchinos personalizados para cada personaje de Peanuts.

¿Cuándo estará disponible la colaboración Starbucks x Peanuts?

Tanto los vasos, tazas y llaveros coleccionables como la gama de bebidas temáticas estarán disponibles a partir del 15 de septiembre de 2026.

El lanzamiento se realizará de manera simultánea en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Medio Oriente, África y la región Asia-Pacífico. La venta se mantendrá por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

¿Cuáles son las bebidas inspiradas en los personajes de Peanuts?

Para México y el Caribe, la franquicia integrará a su menú cuatro bebidas basadas en los personajes de Peanuts:

Charlie Brown Frappuccino : Una bebida alegre que fusiona la base cremosa de pumpkin spice con un dulce toque de mocha. Su presentación incluye una espiral de chocolate sobre la crema batida, en guiño al icónico rizo de peinado de Charlie.

: Una bebida alegre que fusiona la base cremosa de pumpkin spice con un dulce toque de mocha. Su presentación incluye una espiral de chocolate sobre la crema batida, en guiño al icónico rizo de peinado de Charlie. Snoopy Frappuccino : Inspirada en el estilo cool de Snoopy, combina la crema de vainilla tradicional con la esencia de la calabaza especiada, complementada con trozos crujientes de galleta.

: Inspirada en el estilo cool de Snoopy, combina la crema de vainilla tradicional con la esencia de la calabaza especiada, complementada con trozos crujientes de galleta. Linus Frappuccino : Integra la suavidad de la crema de vainilla con el reconfortante sabor del pumpkin spice. Su receta busca transmitir la calidez del personaje mediante una textura cremosa y trozos dulces de calabaza.

: Integra la suavidad de la crema de vainilla con el reconfortante sabor del pumpkin spice. Su receta busca transmitir la calidez del personaje mediante una textura cremosa y trozos dulces de calabaza. Lucy Frappuccino: Con un perfil audaz y de colores contrastantes, esta bebida combina el sabor del matcha con pumpkin spice. Finaliza con una capa de espuma fría de calabaza (pumpkin cold foam) y un toque de caramelo.

¿Cuál es el precio de las bebidas de Peanuts x Starbucks?

Hasta el momento, la empresa no ha hecho oficiales los precios de las bebidas de Peanuts. Se prevé que sea revelado pocos días antes del lanzamiento del 15 de septiembre.