El "Sonidito" aterriza en Fortnite Festival: cuándo y cómo conseguir la pista ((vía @FNFestivalES))

Hechizeros Band, informó esta tarde que su canción El Sonidito formará parte del repertorio de canciones de Fortnite Festival.

Artistas como Bruno Mars han llegado a ocupar El Sonidito durante sus presentaciones en México, popular por su tono característico con distintos instrumentos y voces.

¿Cuándo llegará El Sonidito a Fortnite?

El Sonidito está previsto a llegar al videojuego el próximo 10 de septiembre a la tienda a las 18:00 horas y funcionará como pista de Improvisación para los jugadores.

Asimismo, informaron que no solo estará disponible en el apartado de Improvisación, sino también en otras experiencias fuera del Festival.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el precio de El Sonidito en la Tienda de Objetos del videojuego.

¿Cuál es el origen del El Sonidito?

El famoso El Sonidito de origen mexicano nacido en Nayarit es una cumbia compuesta por el grupo Hechizeros Band y lanzada en el 2008, donde se mezclan distintos sonidos de teclado batería y percusión y un par de voces, mantiene un ritmo distintivo.

A pesar de ya ser parte de su repertorio, su popularidad se dio después de una presentación en un bautizo, donde uno de los asistentes grabó y compartió la presentación.

Poco después lanzaron el sencillo de manera oficial y alcanzó éxito en países como Estados Unidos, también alcanzó la lista Billboard con su álbum con el mismo nombre.

Actualmente tiene más de 60 millones de visualizaciones en el canal oficial de HechicerosBand en Youtube y alcanza los 835 mil me gusta en la plataforma.

¿Qué es el Fortnite Festival?

Es un videojuego de ritmo creado en 2023 por Harmonix y publicado por Epic Games, el cual se juega dentro de manera gratuita en Fortnite.

El objetivo es tocar notas musicales al ritmo de las canciones con licencia y originales, que van desde dificultades sencillas hasta avanzadas.