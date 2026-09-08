¿Qué pasó con Gala Montes? Se va de la Casa de los Famosos México Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México; conoce qué se sabe sobre su salida (@galamontes)

Gala Montes abandonó de manera voluntaria La Casa de los Famosos México 2026, después de haber ingresado días atrás, tras la salida de Aldo Rendón.

De acuerdo con los clips que han circulado en redes sociales, la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México habría sucedido de manera abrupta.

¿Por qué se salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México?

A través de las redes sociales de La Casa de los Famosos México, el reality dio a conocer la salida de Gala Montes, la cual habría sido de manera voluntaria.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, fue lo informado por el reality.

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