Exatlón México 2026, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 8 de septiembre? Conoce a qué hora inicia y quién gana hoy en Exatlón México la Batalla Colosal. (Exatlón México)

Continúa la temporada 10 de Exatlón México y esta noche los atletas competirán entre sí en la Batalla Colosal; conoce quién gana hoy.

“La Máxima Autoridad”, Antonio Rosique, dio a conocer que el premio de esta noche para el equipo que gane la Batalla Colosal será la primera excursión en la competencia.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 8 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 8 de septiembre, en Exatlón México?

Tras la llegada de Irvin Villatoro como el primer refuerzo del equipo Azul y después de haber ganado la Villa 360, los Azules intentarán recuperar su impulso para ganar la Batalla Colosal.

Por su parte, el equipo Rojo se encuentra deseoso de ganar esta victoria y recuperar el impulso de la semana pasada, donde ganó la mayoría de las competencias.

Sin embargo, de acuerdo con algunos spoilers, quien gana la Batalla Colosal hoy sería el equipo Azul. Al tratarse de rumores, los resultados pueden variar, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

Esta noche, la competencia de la Batalla Colosal en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno y finalizará a las 20:30 horas.

Del mismo modo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la página y aplicación de Azteca Uno, así como en Disney+.

¿Qué va a pasar hoy en Exatlón México 2026?

Además de la Batalla Colosal, esta noche primero se llevará a cabo la competencia por la Medalla Femenil; esta competencia es importante para las atletas debido a que, esta semana, ellas se encuentran en riesgo de ser eliminadas.