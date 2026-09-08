The Legend of Zelda: Ocarina of Time; tráiler, gameplay, fecha de lanzamiento y cuánto costará el juego para Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remasterización del icónico juego saldrá en noviembre. (@NintendoAmerica)

La remasterización del emblemático The Legend of Zelda: Ocarina of Time saldrá este año. En su transmisión para celebrar los 40 años de la franquicia, Nintendo reveló detalles sobre el juego.

Detalles sobre Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue un éxito tras su lanzamiento para el Nintendo 64 en 1998. Hoy en día es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Debido a su popularidad, el juego ya tuvo una remasterización en 2011 para el Nintendo 3DS. Este año tendrá su versión más avanzada y con novedades de jugabilidad para el Nintendo Switch 2, en el marco de los 40 años de Zelda.

Ya se especulaba que la fecha de lanzamiento para el remake sería en noviembre, pero quedaba en el aire si Nintendo adelantaría o atrasaría la fecha de venta debido a el anticipado lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el cual saldrá el 19 de noviembre. Ahora es oficial que la remasterización del juego de Zelda llegará el 5 de noviembre, a dos semanas de el juego de Rockstar.

El juego te permitirá recorrer Hyrule como nunca antes, pues introducirá mecánicas de juego que se han visto en entregas recientes de Zelda como Breath of the Wild. Por ejemplo, habrá un menú de acceso rápido para los ítems. El salto será libre, sin necesidad de acercarse a un borde, y Link podrá hacer un sprint tras un giro, además de que podrá nadar más rápido. Fuera de la jugabilidad, las cinemáticas tendrán diálogos para todos los personajes. Lo que se mantendrá igual serán las pantallas de carga entre áreas para mantener la experiencia del juego original.

Adventure through Hyrule and become the Hero of Time when The Legend of #Zelda: Ocarina of Time releases Nov 5 on Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/rW3r7o2L9r — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 8, 2026

Nintendo lanzará una edición especial de su consola por el lanzamiento. Además, se venderá una ocarina real compatible con el videojuego.

Ocarina of Time costará $59.99 dólares, por lo que podríamos esperar un precio alrededor de $1,100 pesos en México.

Mañana a las 8:00 horas Nintendo transmitirá otro directo para anunciar algunos de sus otros títulos próximos.