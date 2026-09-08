¡Ya está aquí! El combo temático de Dragon Ball en Burger King incluye juguete especial: precios y cómo conseguirlo

Dragon Ball en Burger King México Burger King lanzó colaboración con el legendario anime Dragon Ball.

El dominio del manga y anime ha alcanzado un alcance sin precedentes en los últimos años, sin embargo, pionero en la expansión de esta particular animación japonesa y todavía líder en los corazones de cientos de jóvenes en Latinoamérica, Dragon Ball continúa generando una de las mayores respuestas positivas del público internacional, por lo que Burger King decidió participar en la campaña internacional en colaboración con Toei Animation para lanzar un combo temático de la legendaria serie.

Tomando Dragon Ball Super como eje central de la campaña, Burger King anunció la alianza tres días atrás. No obstante, la colaboración se había filtrado con anterioridad gracias a imágenes difundidas del combo y los juguetes especiales en países como Estados Unidos y España.

Ahora, tras su lanzamiento oficial en México, ¡te contamos todo sobre el precio y los coleccionables que la promoción contiene!

Dragon Ball x Burger King México: ¿qué incluye el combo temático de Dragon Ball Super?

Dragon Ball es una franquicia japonesa creada por Akira Toriyama, cuya primera publicación fue en 1984 en la revista Weekly Shonen Jump antes de saltar al formato anime y, tras su distribución en cientos de países, consolidarse como una de las franquicias de Japón más populares de la historia, compartiendo sitio con animes de gran impacto como Pokémon y One Piece.

Por lo tanto, la campaña internacional dirigida por Toei Animation y que se ha aliado con la cadena de comida rápida, tiene por objetivo mantener viva la llama super saiyan que este legendario anima ha inspirado durante décadas. Para lograrlo, el combo temático de Dragon Ball en Burger King contiene alimentos inspirados en la historia; éstos son:

Super Saiyan Whopper .

. Kamehameha King de Pollo .

. Dragon Ball Sundae .

. Cheesy Dragon Balls .

. Dragon Ball Super Sauce .

. Baby Super Saiyan Burger.

¡Eso no es todo! La colaboración también ha pensado en todas aquellas personas con alma de coleccionistas, ya que la promoción incluye la compra de una de las seis figuras de personajes de Dragon Ball Super disponibles.

De acuerdo con la información, estos coleccionables son:

Goku.

Goku Super Saiyan.

Vegeta.

Vegeta Super Saiyan.

Piccolo.

Beerus.

¿Y qué crees...? Aún no es todo, pues Burger King México también ofrecerá una playera edición limitada de Dragon Ball con dos diseños distintos (negro y blanco), además de contar con vasos exclusivos que igualmente evocan a los personajes más populares del anime.

Precio y cómo conseguir los coleccionables de Dragon Ball Super en Burger King México

La venta del combo temático de Dragon Ball en las sucursales de Burger King México inició a partir del lunes 7 de septiembre y estará disponible hasta el sábado 17 de octubre de 2026, lo que da por resultado un tiempo de poco más de un mes para coleccionar cada una de las figuras de Dragon Ball Super.

En cuanto al precio de los combos inspirados en Dragon Ball, su precio varía según el alimento que desees consumir:

King Jr. Dragon Ball Super: $124 pesos.

$124 pesos. Super Saiyan Whopper: $139 pesos ($204 pesos en combo).

$139 pesos ($204 pesos en combo). Kamehameha King de Pollo: $119 pesos ($169 pesos en combo).

$119 pesos ($169 pesos en combo). Baby Super Saiyan Burger: $139 pesos.

$139 pesos. Dragon Ball Sundae: $44 pesos.

$44 pesos. Cheesy Dragon Ball: $49 pesos.

Por otra parte, los coleccionables pueden conseguirse por el costo extra correspondiente al valor de cada uno; el precio por cada uno, es:

Playera: $179 pesos.

$179 pesos. Vaso coleccionable: $44 pesos.

$44 pesos. Juguete coleccionable: $49 pesos.

Según lo han reportado algunos clientes de la cadena en redes sociales, han existido complicaciones para solicitar el juguete especial en delivery, por lo que recomiendan acudir a una sucursal para evitar errores.