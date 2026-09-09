Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 9 de septiembre? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el primer Juego por la Supervivencia (Exatlón México)

Con las mujeres en riesgo esta semana, esta noche se llevará a cabo el primer Juego por la Supervivencia; por lo que aquí te compartimos quién gana hoy en Exatlón México.

Junto al Juego por la Supervivencia, este miércoles 9 de septiembre, los atletas masculinos competirán por una medalla individual.

Aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy, miércoles 9 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia hoy, miércoles 9 de septiembre, en Exatlón México?

A pesar de la salida de Erick Segura el pasado domingo de eliminación, los Azules han dominado esta semana al haber ganado la Villa 360 y la Batalla Colosal, donde obtuvieron la excursión a un parque acuático del Caribe.

Mientras que en el equipo Rojo, los roces entre los atletas continúan creciendo tras perder las dos competencias de estos últimos días, lo que podría llegar a afectar su desempeño de esta noche.

De acuerdo con algunos spoilers y rumores, el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Azul. Recuerda que, al tratarse de rumores, los resultados pueden variar, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo.

¿Quién gana la medalla hoy en Exatlón México?

Además de la Batalla por la Supervivencia, esta noche los atletas también competirán por la Medalla Individual Varonil, donde quien complete el circuito más rápido será el ganador.

La Medalla Individual ofrece una importante ventaja al atleta que la gane, debido a que, cuando el participante se encuentra en riesgo de eliminación, puede utilizarla para obtener una vida extra.

Entre los participantes de Exatlón México 2026 que podrían ganar la medalla varonil de hoy están:

David Juárez “La Bestia”

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Irvin Villatoro

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

Esta noche, la competencia de la Batalla por la Supervivencia en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno y finalizará a las 20:30 horas.

Del mismo modo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la página y aplicación de Azteca Uno, así como en Disney+.