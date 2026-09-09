KAWS y UNIQLO presentan KAWS UNIVERSE: Tierra, Luna y Sol llegan junto a COMPANION

KAWS y UNIQLO vuelven a lanzar una nueva colección que lleva el nombre de KAWS UNIVERSE. Esta vez, el conocido COMPANION no estará solo: el artista incorpora personajes inspirados en la Tierra, la Luna y el Sol para darle un giro más colorido y luminoso a su característico lenguaje visual.

La propuesta llega en septiembre de 2026 y mantiene uno de los sellos que han hecho reconocible el trabajo de KAWS: personajes sencillos a primera vista, pero cargados de referencias a la cultura pop y detalles gráficos como los famosos ojos en forma de “XX”.

KAWS UNIVERSE suma nuevos personajes

La nueva colección parte de tres elementos que prácticamente no necesitan presentación. Earth, Moon y Sun fueron reinterpretados por KAWS como personajes que conviven con COMPANION en distintas composiciones.

La Tierra adquiere una apariencia de globo con brazos y piernas, mientras que el Sol y la Luna conservan características que permiten reconocerlos de inmediato, aunque pasados por el filtro gráfico del artista.

Más allá del diseño, la colección tiene un concepto bastante claro: representar aquello que las personas comparten sin importar dónde viven. UNIQLO describe la propuesta alrededor de la idea de que estamos mejor juntos, mientras que KAWS señala a la Tierra, la Luna y el Sol como elementos universales.

¿Qué incluye la nueva colección de KAWS y UNIQLO?

El lanzamiento no se queda únicamente en un estampado. KAWS UNIVERSE contempla playeras, sudaderas y accesorios, con versiones para adultos y niños.

Entre los detalles que destacan están las aplicaciones del tradicional motivo “XX” de KAWS, además de ilustraciones donde COMPANION aparece acompañado por los nuevos personajes.

Uno de los principales atractivos son los charms de KAWS, una novedad dentro de esta colaboración con UNIQLO. Estos pequeños accesorios retoman las figuras de la Tierra, la Luna y el Sol y llevan el concepto de la colección más allá de la ropa.

¿Cuándo sale KAWS UNIVERSE?

La fecha de lanzamiento depende del mercado. En España, UNIQLO tiene programada la llegada de la colección para el 17 de septiembre de 2026 a las 8:00 horas. En otros mercados, como Estados Unidos, Canadá y Japón, el lanzamiento está previsto para el 14 de septiembre. Hasta el día de hoy UNIQLO no tiene tiendas en México, por lo que adquirir la colección podría ser más complicado.

La colaboración entre KAWS y UNIQLO comenzó en 2016 y con el paso de los años se convirtió en una de las asociaciones más reconocibles de la línea UT. Ahora, con KAWS UNIVERSE, la dupla vuelve a ampliar ese imaginario con una colección que cambia los tonos más sobrios por una propuesta mucho más alegre.

Para quienes siguen el trabajo del artista, la novedad está precisamente ahí: COMPANION tiene nueva compañía y el universo de KAWS acaba de crecer.