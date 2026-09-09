Soriana Híper se adelanta al Día de Muertos con ofertas en decoración, disfraces y más

La temporada de Día de Muertos 2026 todavía no llega, pero en Soriana ya comenzó con los mejores descuentos. La cadena de supermercados puso en circulación un nuevo catálogo con productos para decorar la casa, organizar reuniones y preparar disfraces de Halloween, con promociones disponibles durante septiembre.
Las ofertas están vigentes en Soriana Híper, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, y permanecerán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información del folleto.
¿Qué ofertas tiene Soriana para Día de Muertos y Halloween?
Entre las ofertas más destacadas que podrás encontrar para anticiparte al Día de Muertos, destacan:
Decoración y Adornos de Día de Muertos y Halloween
- Calabaza con luz y sonido (45/50 cm): $999.00 cada una.
- Figura catrina o catrín (25 cm): $399.00 cada una.
- Peluche de esqueleto (40 cm): $149.00 cada uno.
- Figura decorativa iluminada (10 cm): $99.00 cada una.
- Variedad de portarretratos de MDF decorados: $99.00 cada uno.
- Figura decorativa de gato (14 cm): $149.00 cada una.
- Figura decorativa de perro (14 cm): $149.00 cada una.
- Cruz decorativa (23 cm): $149.00 cada una.
- Cuadro decorativo Halloween: $149.00 cada uno.
- Figura de catrín o catrina (14 cm): $199.00 cada una.
- Manos de esqueleto neón (17 cm): $199.00.
- Calavera decorativa (13 cm): $199.00.
- Colgante decorativo (30 cm): $199.00 cada uno.
- Figura decorativa perro o gato (MDF): $199.00 cada una.
- Figura decorativa catrina y catrín (29 cm): $399.00.
- Figura decorativa catrín o catrina (20 cm): $299.00 cada una.
- Figura decorativa de gato (23.5 cm): $349.00.
- Canasta dulcera plástica: $69.00 cada una.
- Sombrero neón de bruja: $49.00 cada uno.
- Telaraña decorativa: $49.00 cada una.
- Araña decorativa velvet: $199.00 cada una.
- Calabaza decorativa velvet: $199.00 cada una.
- Canasta dulcera de peluche: $349.00 cada una.
- Peluche fantasma o calabaza (40 cm): $349.00 cada uno.
- Set de calabazas plegables: $399.00.
- Peluche bruja, araña o gato (30 cm): $299.00 cada uno.
- Antifaz est gato negro: $99.00.
- Esqueleto colgante decorativo (28 cm): $49.00 cada uno.
- Araña decorativa iluminada: $299.00.
- Pato decorativo varios diseños: $69.00 cada uno.
- Letrero decorativo Halloween (12 cm): $199.00.
- Colgante aterrador decorativo (60 cm): $49.00 cada uno.
- Lápida brilla en la oscuridad: $199.00.
- Timbre de calavera con luz y sonido: $399.00 cada uno.
- Set de calaveras plegables (3 piezas): $399.00.
- Calabaza aterradora con luz y sonido: $399.00.
- Letrero decorativo Boo poliresina (10 cm): $169.00.
- Fantasma decorativo Boo (16 cm): $199.00.
- Gato calabaza con luz LED (16 cm): $299.00.
- Calavera rosa o naranja iridiscente: $199.00 cada una.
- Letrero de MDF Hey Boo! (23 cm): $169.00.
- Fantasma poliresina con luz LED (14 cm): $299.00.
- Calabaza de vidrio rosa iluminada: $499.00.
- Calavera decorativa rosa o blanco iridiscente: $499.00 cada una.
- Letrero de caldero rosa: $169.00.
- Letrero decorativo Spooky (25 cm): $199.00.
- Letrero decorativo calabaza (23 cm): $199.00.
- Fantasma decorativo rosa glitter (18 cm): $199.00.
- Fantasma decorativo tipo disco (18 cm): $299.00 cada uno.
- Fantasma decorativo rosa (26 cm): $299.00.
- Esqueleto decorativo (90 cm): $399.00 cada uno.
- Letrero LED Trick or Treat: $499.00.
- Esqueleto colgante rosa o naranja (1.5 m): $299.00.
Vajilla, Mesa y Artículos de Hogar
- Plato trinche cuadrado de melamina Coco: $59.00.
- Tazón de melamina Coco: $29.00.
- Botella deportiva Coco (870 ml): $39.00.
- Dispensador calaverita Coco: $299.00.
- Cojín calaverita Coco: $349.00.
- Plato desechable Halloween 9″ (10 pzas): $29.90.
- Vaso PET Halloween Convermex (paq. 10 pzas): $41.00 cada uno.
- Vaso plástico Halloween neón (450 ml): $39.00.
- Cubiertos Halloween neón: $39.00.
- Plato botanero calavera, fantasma o calabaza neón: $59.00 cada uno.
- Plato plástico Halloween neón: $49.00 cada uno.
- Botellín con popote calavera o araña neón (500 ml): $99.00 cada uno.
- Botanero araña con glitter neón: $129.00.
- Taza cerámica neón (380 ml o 600 ml): $199.00 cada una.
- Tarro de plástico con glitter neón: $149.00 cada uno.
- Botanero de plástico con glitter neón: $149.00 cada uno.
- Plato con glitter neón: $79.00 cada uno.
- Taza cerámica Día de Muertos (500 ml): $169.00 cada una.
- Plato trinche cuadrado de melamina Mickey: $59.00.
- Tazón de melamina Mickey: $29.00.
- Plato de melamina en forma de calabaza cara Mickey o Minnie (22.9 cm): $79.00 cada uno.
- Botella deportiva Mickey (870 ml): $159.00.
- Tarro 3D Mickey: $249.00.
- Termo doble pared Mickey (1.2 L): $329.00.
- Copa de plástico calabaza (380 ml): $79.00.
- Copa de plástico calavera (300 ml): $79.00.
- Tarro de plástico calavera (550 ml): $79.00.
- Vaso de plástico fantasma (400 ml): $79.00.
- Bowl de plástico calabaza (4.6 L): $89.00 cada uno.
- Charola calabaza (32 cm): $89.00 cada una.
- Vaso de plástico calabaza (500 ml): $59.00 cada uno.
- Jarra de plástico calavera (1.4 L): $119.00 cada una.
- Charola de plástico calavera (35 cm): $119.00 cada una.
- Termo plástico calavera: $249.00.
- Botellín plástico helado calavera (400 ml): $199.00.
- Hielera inflable de calabaza u ojo (56 cm): $499.00 cada una.
Blancos y Textiles de Baño y Entrada
- Toalla pullman bordada calaverita Coco: $199.00.
- Canasta rosa (Bath Styles): $229.00.
- Dispensador (Bath Styles): $129.00.
- Tapete entrada Welcome: $129.00 cada uno.
- Canasta naranja: $179.00 cada una.
- Tapete entrada decorativo: $279.00 cada uno.
- Mantel de mesa: $279.00 cada uno.
- Dispensador de baño: $279.00 cada uno.
- Cortina de baño: $279.00 cada una.
- Tapete para baño: $279.00 cada uno.
- Tapete para baño (formato alterno): $249.00 cada uno.
- Toalla pullman naranja Calaverita: $179.00.
- Dispensador de resina Calaverita: $229.00.
- Tapete de baño Calaverita: $299.00.
- Tapete de coco natural Calaverita: $249.00.
- Secador de cocina Calaverita (3 piezas): $149.00.
- Toalla pullman negra Cutie Boo: $179.00.
- Mantel de mesa negro Cutie Boo: $229.00.
- Tapete de baño ivory Cutie Boo: $299.00.
- Dispensador ivory Cutie Boo: $229.00.
- Frazada viajera negra Cutie Boo: $279.00 cada una.
- Toalla pullman bordada Jack: $199.00.
- Set de secadores Jack (3 piezas): $149.00.
- Tapete de entrada Jack: $249.00.
- Dispensador El Extraño Mundo de Jack: $299.00.
- Frazada El Extraño Mundo de Jack: $349.00.
- Cojín El Extraño Mundo de Jack: $349.00.
- Secadores Harvest (3 piezas): $149.00.
- Toalla pullman ivory Harvest: $199.00.
- Dispensador beige Harvest: $279.00.
- Toalla pullman bordada Peanut: $199.00.
- Cojín Peanut: $349.00.
- Dispensador Peanut: $299.00.
- Tapete de baño naranja: $299.00.
- Toalla pullman morada: $179.00.
- Dispensador naranja Witches Night: $229.00.
- Secadores Witches Night (3 piezas): $149.00.
- Tapete de coco Boo Witches Night: $249.00.
- Frazada viajera negra Witches Night: $279.00 cada una.
Velas, Veladoras e Iluminación Eléctrica/Solar
- Veladora de plástico Precíssimo: $14.90 cada una.
- Veladora vaso limonero Precíssimo: $19.90.
- Veladora vaso limonero negra o naranja Home Style Design: $29.90 cada una.
- Caja ataúd con 6 veladoras Home Style Design: $149.90.
- Portavelas moño poliresina (6 cm): $169.00.
- Portavelas de calavera rosa o blanco: $169.00 cada uno.
- Vela aromática calabaza, cempasúchil, dulce de calabaza o pan de muerto: $99.00 cada una.
- Juego de velas pequeñas tealight Homestyle Design (50 piezas): $99.00.
- Portavelas Homestyle Design: $39.00.
- Llavero USB 4 en 1 Halloween: $199.00.
- Barra multicontacto calabaza o catrina Steren: $199.00 cada una.
- Estaca solar Halloween Outdoor Trend: $149.00 cada una.
- Serie de 100 luces LED moradas o naranjas: $119.00 cada una.
- Serie de 10 figuras iluminadas momias o lápidas: $169.00 cada una.
- Lámpara iluminada (28 cm): $199.00 cada una.
- Estaca de esqueleto brilla en la oscuridad: $299.00 cada una.
- Telaraña con luz LED y araña: $399.00.
- Estacas de calabaza con luz y sonido (13 cm): $699.00.
- Estacas de luz LED multicolor ojos o momias (6 piezas): $349.00 cada paquete.
- Proyector con luz LED interior: $349.00.
Disfraces, Máscaras y Accesorios
- Capa de vampiro infantil: $169.00.
- Capa de diablo infantil: $169.00.
- Disfraz infantil esqueleto blanco, multicolor o verde: $249.00 cada uno.
- Disfraz infantil esqueleta multicolor o blanca: $269.00 cada uno.
- Disfraz infantil catrina, diabla, vampira, pirata, bruja, vampiro o zombie (niña/niño): $299.00 cada uno.
- Disfraz pirata, bruja, catrina o arlequín (niña/niño): $349.00 cada uno.
- Disfraz infantil catrina multicolor, catrina encaje, catrina naranja o catrina roja: $399.00 cada uno.
- Disfraz K-pop niña (tallas 6-16): $599.00 cada uno.
- Disfraz Marvel Miles Morales o Spider-Man niño (tallas 4-8): $549.00 cada uno.
- Antifaz carnaval: $69.00.
- Diadema de medusa con brillantes: $299.00.
- Antifaz con cuernos negro o dorado: $299.00 cada uno.
- Máscara de calavera o momia con brillantes: $169.00 cada una.
- Diadema con antifaz de catrina: $99.00.
- Máscara metálica dorada o plateada: $99.00 cada una.
- Máscara catrina con velo: $129.00.
- Máscara hombre cuervo blanca o negra: $169.00 cada una.
- Media máscara Halloween: $169.00.
- Variedad de máscaras con brillantes: $199.00 cada una.
- Máscara completa: $299.00.
- Máscara de fantasma con brillantes: $299.00.
- Máscara de catrín: $69.00.
- Máscara de conejo iridiscente blanca o negra: $99.00 cada una.
- Máscara de conejo con brillantes: $349.00.
- Máscara de calabaza con luz LED: $399.00.
- Máscara de fantasma rosa: $169.00.
- Calabaza de plástico mediana: $49.00.
- Diadema de herramientas: $49.00.
- Variedad de lentes con glitter: $49.00 cada uno.
- Calabaza de plástico grande: $69.00.
- Diadema de botella: $69.00.
- Armas básicas de Halloween: $69.00 cada una.
- Sombrero de bruja: $99.00 cada uno.
- Diadema de catrina: $99.00.
- Diadema con luz de calabaza, dulce o fantasma: $129.00 cada una.
- Herramientas aterradoras de plástico: $149.00 cada una.
- Arma brillante de plástico: $199.00.
- Dientes falsos para disfraz: $39.00 cada uno.
- Sticker facial brillante: $49.00.
- Sangre artificial para disfraz: $49.00.
- Maquillaje set sencillo: $49.00 cada uno.
- Maquillaje semi deluxe: $69.00.
- Spray pinta pelo: $69.00.
- Paleta de maquillaje: $69.00.
- Maquillaje Halloween infantil: $69.00.
- Maquillaje Deluxe: $119.00.
- Kit familiar de maquillaje o Kit de sombras catrina: $149.00 cada uno.
Animatrónicos, Colgantes e Inflables
- Inflable de calaveras (3 piezas, 61 cm): $499.00.
- Inflable calabaza rosa (76 cm): $399.00.
- Payaso colgante con luz (1.5 m): $399.00.
- Esqueleto colgante con luz (1.5 m): $399.00.
- Pirata colgante con luz (1.5 m): $399.00.
- Esqueleto con cadena y luz (1.5 m): $399.00.
- Esqueleto brilla en la oscuridad (90 cm): $399.00.
- Calabaza colgante con luz (1.5 m): $399.00.
- Momia colgante con luz y sonido: $599.00.
- Calabaza embrujada con luz y sonido (1 m): $599.00.
- Colgante de brujo con luz y sonido: $999.00 (regala 150 puntos).
- Esqueleto decorativo con luz LED (1.65 m): $1,199.00 (regala 150 puntos).
- Esqueleto decorativo con luz y sonido (1.5 m): $1,299.00 (regala 162 puntos).
- Calavera gigante con luz, sonido y detector de movimiento (3 m): $2,499.00 (o 6 MSI de $416.50, regala 312 puntos).
- Esqueleto con movimiento, luz y sonido (50 cm): $2,999.00 (o 18 MSI de $166.61, regala 375 puntos).
- Inflable de perro con calabaza (1.20 m): $499.00.
- Inflable fantasma Boo (1.20 m): $499.00.
- Inflable de bruja (1.20 m): $499.00.
- Inflable árbol embrujado (1.20 m): $499.00.
- Inflable de calabaza (1.50 m): $699.00.
- Inflable calabaza monster (1.80 m): $999.00 (regala 125 puntos).
- Inflable fantasma, murciélago y calabaza (1.83 m): $1,299.00 (regala 162 puntos).
- Inflable de fantasma (2.40 m): $1,699.00 (o 6 MSI de $283.17, regala 212 puntos).
- Inflable de calabaza gigante (2.43 m): $1,899.00 (o 6 MSI de $316.50, regala 237 puntos).
- Inflable de calabaza disfraz esqueleto (3 m): $2,499.00 (o 6 MSI de $416.50, regala 312 puntos).
- Inflable Frankie (3 m): $2,999.00 (o 18 MSI de $166.61, regala 375 puntos).
- Inflable de árbol con calabazas (3.60 m): $2,999.00 (o 18 MSI de $166.61, regala 375 puntos).
Panadería y Dulcería
- Variedad de pan de muerto relleno individual (Hershey’s Kisses, Dulce de Leche, Oreo, Bubu Lubu, Mazapán de la Rosa, M&M’s, Panditas, Arroz con leche): $30.90 cada uno.
- Malvavisco Bubulubu mini (15 piezas): $62.90.
- Paleta Payaso mini (100 g, 4 piezas): $38.90.
- Paleta Payaso (45 g): $10.00 al canjear 30 puntos Soriana YA.
- Winis mix piñatera (600 g): $99.90.
- Paleta Winis cool (240 g, 40 piezas): $56.00.
- Malvavisco Valley Foods (200 g y 225 g): $19.90 cada uno.
- Malvavisco tornillo Valley Foods (50 piezas): $49.90.
- Mini mix malvavisco Mallows Valley Foods (20 piezas de 40 g): $109.00.
- Malvavisco tricolor Guandy (75 g): $10.00.
- Chocolate Hershey’s mini surtido (251 g): $93.50.
- Chocolate Nikolo stick (160 g): $33.00.
- Chocolate Muibon roll mix (40 g): $16.50.
¿Hasta cuándo estarán las ofertas de Soriana?
Las ofertas de Soriana Híper por Día de Muertos y Halloween estarán disponibles hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026. La promoción contempla compras en sucursales físicas y en línea, aunque la disponibilidad de determinados productos puede variar.