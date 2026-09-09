Joanna Vega Biestro y Gala Montes La verdad de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos: Joanna Vega Biestro revela detalles del momento en que abandonó el reality (Instagram: @vegabiestro / Cuartoscuro)

Tras la repentina salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México el pasado 8 de septiembre, las especulaciones en torno a su partida y a ciertos comportamientos inusuales durante su estancia continuaron en aumento.

Aunque circularon diversas versiones sobre su abandono en esta cuarta temporada, trascendió que la actriz no habría dejado la competencia por voluntad propia, sino a raíz de una severa crisis, según lo expuesto por la conductora de radio y televisión Joanna Vega-Biestro.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la salida de Gala Montes?

Durante la transmisión del programa Sale el Sol, Vega-Biestro detalló que Montes atravesó por un episodio severo de ansiedad en el área del confesionario, el cual se habría originado por una desacuerdo con la producción del programa.

De acuerdo con la comunicadora, la situación escaló cuando la actriz ingresó al confesionario para solicitar un producto de uso íntimo. Al no recibirlo de forma inmediata, se mostró sumamente alterada e intentó golpear la puerta del recinto para salir.

Posteriormente, tras reingresar al confesionario para recibir atención psicológica en el reality, la especialista recomendó la internación de la participante.

En ese momento, según la versión de la periodista, Montes reaccionó de manera agresiva hacia la psicóloga, lo que llevó a la producción a comunicarse de emergencia con su círculo cercano.

Ante este escenario, el equipo del programa contactó a un amigo de la actriz para que acudiera por ella a través del acceso que conecta con la sala de nominados.

Vega-Biestro añadió que las fuentes consultadas señalaron que Montes ha mantenido una actitud hostil hacia quienes han intentado asistirla.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un comunicado oficial para confirmar los detalles expuestos por la conductora.