Gala Montes: edad, trayectoria y polémicas de la exhabitante de La Casa de los Famosos

Gala Montes La Malinche El Musical Gala Montes participa en la presentación de Malinche. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

Gala Fernández Montes de Oca, actriz y cantante mexicana, nació el 4 de agosto del año 2000 en la Ciudad de México, actualmente tiene 26 años de edad y se mantiene activa en el mundo artístico desde 2007.

Recientemente participó en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, pero de manera voluntaria decidió abandonar el programa de televisión donde duró dos días.

¿En qué proyectos ha participado Gala Montes?

Su proyecto más famoso y por el cual que ganó una mayor popularidad fue la segunda temporada ‘La Casa de los Famosos México’, donde formó parte del Team Mar con Karime Pindter, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Mario Bezares, ganador de la temporada.

También participó en series como ‘El seño de los cielos’, ‘Diseñando tu amor’, ‘Corazón de oro’, ‘Mi Familia perfecta’, entre otros otros proyectos.

Gala debutó en la actuación con ‘La Niñera’, una versión mexicana de la serie estadounidense ‘The Nanny’ protagonizada por la actriz Fran Descher, donde interpretó a Elenita, hija menor del protagonista de la serie.

Gala Montes cuenta con 394,743 oyentes mensuales en su perfil de Spotify, siendo el tema Diséñame junto a Joan Sebastian el más escuchado. La pieza se realizó a través de un montaje de estudio y cuenta con 234,974,355 millones de reproducciones.

¿Qué pasa actualmente con Gala Montes?

Gala apareció de manera fugaz en la más reciente temporada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, no obstante, por decisión propia decisión abandonar el programa por temas de salud personal.

Recientemente, La Malinche El Musical, publicó un comunicado sobre la participación de la actriz mexicana, donde informa que su papel en la obra musical musical está pospuesta de manera indefinida.

“Ofrecí estrenar Malinche los días 8 o 10, 9 u 11 de octubre […] completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara” fueron la palabras que emitió Montes en un comunicado subido a la red social de Instagram.

Asegurando que era importante poner en la mesa su realidad y su decisión, ya que entró La Casa de los Famosos para generar ingresos que le permitieran tener estabilidad económica y personal.

Gala Montes no aparece dentro de los avances o el elenco de La Malinche El Musical en su sitio oficial.

Otras polémicas de Gala Montes

Algunos de sus conflictos más polémicos fueron sus constantes enfrentamientos verbales con el comediante Adrián Marcelo durante la participaron de ambos en ‘La Casa de lo Famosos México’, los cuales generaban diputas mediáticas a favor y en contra de ambos lados.

Además de su constante enfrentamiento con Crista Montes, madre de la actriz, sobre el abuso de poder que ejerció sobre ella en su vida actoral y personal.