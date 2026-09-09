Nominados de La Granja VIP al momento: Cuatro Granjeros estarán en riesgo de ser eliminados

Los cuatro nominados de esta semana La Granja VIP (@lagranjavipmx)

El día de hoy se definirá la placa de eliminación durante la asamblea en la cual los participantes de La Granja VIP podrán nominar a sus compañeros menos queridos o aquellos a quienes consideren rivales.

A lo largo de la semana han sido nominados dos granjeros; hoy los participantes votarán para definir a los dos restantes que correrán el riesgo de ser eliminados en la Gala del domingo 13 de septiembre, sin poder llevarse el gran premio.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Hasta el momento solo se conoce a los dos primeros en riesgo de abandonar la granja; la primera fue María Karunna, quien fue nominada el domingo por Ivonne Montero; el segundo es Kevyn Contreras “Bicolor”, el cual fue el perdedor de El Duelo ante “la Coreañera”.

El Capataz, Julio Camejo, fue el responsable de que estos últimos se enfrentaran el día de ayer en busca de la salvación de subirse a la placa.

Durante la primera Asamblea que se llevará a cabo en la noche de hoy, se dará a conocer a aquellos participantes que tuvieron más votos y subirán a la placa.

Cabe recalcar que hay dos personas que esta semana no podrán ser votadas: Julio Camejo ganó inmunidad al conseguir el puesto de Capataz y Manelyk al así decidirlo el público.

¿Cómo funciona la Asamblea?

La noche de este miércoles se llevará a cabo la primera Asamblea de la segunda temporada de La Granja VIP. En ella, todos los granjeros se reunirán para nominar a sus compañeros y aquel que tenga más votos formará parte de la placa de eliminación, corriendo el riesgo de ser eliminado.

En esta actividad, los participantes están obligados a decirse sus verdades a la cara al contar las razones que justifiquen sus nominaciones. En esta parte del juego es donde muchas alianzas se pierden y enemistades nacen.

Sin embargo, aquellos cuatro granjeros que terminen en la placa durante la noche de hoy podrán enfrentarse por el beneficio de la Salvación.

¿Dónde ver el miércoles de Asamblea?

La asamblea será transmitida en el canal Azteca UNO a partir de las 20:00 horas. Además de que se podrá seguir la transmisión en la plataforma de streaming Disney+ en el formato 24/7, es decir, las 24 horas del día, sin que te pierdas ningún momento.