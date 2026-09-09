iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8: comparativa de características y precio

Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Duo Samsung y Apple compiten con sus dispositivos plegables. (Samsung, Apple)

Durante el Apple Event se presentó lo que sería su integración al modelo de los celulares inteligentes plegables y la comparativa con Samsung no se hizo esperar, rivalizando contra el Galaxy Z Fold 8. Aquí lo que tiene para ofrecer cada dispositivo y en cuánto saldrán:

Características

iPhone Duo:

El dispositivo presume de ser el iPhone más delgado con la pantalla más grande. La pantalla plegable será de de 7.6 pulgadas y la pantalla exterior de 5.4 pulgadas además de presumir de 3,000 nits de pico de brillo en ambas y frecuencias adaptativas de 120Hz.

En el apartado de la cámara también deja ver gran calidad con las cámaras principales siendo de 48 MP con capacidad para grabar videos en calidad 4K a 120 fps. La frontal con 12 MP también se destaca.

En cuanto a la batería, se ha propuesto a distribuir entre las dos mitades dos baterías que prometen hasta 31 horas de video con la pantalla interior y 44 con la exterior.

En el tema del almacenamiento, el espacio inicial será de 256 GB con la posibilidad de una capacidad máxima de hasta 2 TB.

Galaxy Z Fold 8:

Samsung tiende a crear distintas versiones de sus dispositivos y en el caso del Z Fold 8 no es la excepción, presentando su versión estándar y la Ultra, aquí la comparativa será con la estándar y no la Ultra.

La pantalla externa es de 5.5 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y 3,000 nits de brillo al igual que la del Duo. La pantalla principal cuenta con las mismas especificaciones, con la diferencia de ser de 7.6 pulgadas de tamaño.

Las cámaras principales o traseras son de 50 MP con capacidad para grabar videos de calidad 8K a 60 fps, superiores a las del Duo y las frontales de 10 MP son inferiores a su vez a las de Apple.

La batería del dispositivo dice ofrecer hasta 26 horas en uso, muy por debajo de lo prometido por el Duo.

En cuanto al almacenamiento, este va desde los 256 GB, pudiendo llegar a 1TB, igualmente contando con opciones de 12 GB o 16 GB de RAM.

Ambos dispositivos ofrecen resistencia al polvo y al agua, aunque el Duo cuenta con certificación IP68, superior a la IP48 del Fold 8 Ultra, clasificación superior ante el polvo para el Duo.

Precio

El Fold 8 cuesta desde los $45.999, mientras que el iPhone Duo tendrá un precio de $47,999 en su versión de 256 GB, llegando a los $77,999 en la versión de 2 TB.